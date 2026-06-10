Tandsköterska för långtidsvikariat
Tandläkare Ulla Alvinberg AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-06-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Vi söker en tandsköterska till en väletablerad och modern mottagning med lång tradition inom privat familjetandvård. Här får du arbeta i ett sammansvetsat team med fokus på hög kvalitet, gott samarbete och ett professionellt bemötande av både patienter och kollegor.
Vi erbjuder
Fast lön
Trygg anställning hos en arbetsgivare med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år
Korta beslutsvägar inom kliniken.
Om dig och rollen
Tjänsterna är ett graviditetsvikariat på minst 1.5 år och med sedvanliga tandsköterskeuppgifter med stor möjlighet till fast anställning tillsvidare.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Assistans till tandläkare.
Sterilarbete.
Receptionsarbete såsom patientkontakter, kallelser och tidsboksplanering.
Arbetet sker enligt schema och ger variation under dagen. Arbetstiderna är huvudsakligen dagtid, med längre dagar på måndag och tisdag. Möjlighet att påverka arbetstider kan diskuteras.
Kvalifikationer /Krav
✅ Tandsköterskeutbildning.
✅ Svenska obehindrat i tal och skrift .
✅ Engelska god nivå i tal och skrift.
På kliniken arbetar:
1 tandläkare.
2 tandsköterskor.
Verksamheten omfattar allmän tandvård och implantat kirurgi, implantat protetik. Kliniken arbetar i journalsystemet Almasoft och har tillgång till OPG och Trios 6 digital scanner. Arbetsmiljön beskrivs som friktionsfri, med gott samarbete, bra flyt i vardagen och en familjär stämning med nära till skratt.
• Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du arbetar patientorienterat och värdesätter både samarbete och ett professionellt förhållningssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: info@tandlakarealvinberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Ulla Alvinberg AB
(org.nr 559156-1732), https://tandlakarealvinberg.se/
Erikstorpsgatan 10 B (visa karta
)
217 54 MALMÖ Kontakt
Beata stankiewicz info@tandlakarealvinberg.se 0723500598 Jobbnummer
9958503