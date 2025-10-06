Software Developer
Vi söker Software Developers som inte bara skriver kod, utan bygger lösningar som fungerar idag såväl som håller och utvecklas över tid. Här kommer du till ett team med kunniga, omtänksamma och nyfikna kollegor i en tid då vi skalar upp vår satsning på att skapa system där mjukvaruutveckling, data och AI samverkar.
Vi tror på en framtid där teknik inte sitter fast i silos - utan där data, mjukvara och människor hänger ihop. Vi jobbar teknikagnostiskt, för oss styr problemet verktygen, inte tvärtom. Våra kunder finns i både offentlig och privat sektor, i branscher som spänner från sjukvård till e-handel, transport och energi.
Så här säger Rebecca Hammel, Head of Software Development, om visionen för enheten:
"Jag är oerhört entusiastisk över att få leda detta nya team och bidra till Solitas fortsatta tillväxt. Vi skapar en miljö där systemutvecklare, data engineers, data scientists och slutanvändare arbetar nära tillsammans för att snabbt leverera affärsvärde med hjälp av den senaste tekniken inom Analytics och AI".
En dag på Solita
En dag på Solita kan ofta börja med ett standup-möte med kund och dina team-medlemmar, där ni planerar dagens arbete och går igenom prioriteringar. Sen kliver du in i ditt arbete: kanske implementerar du en ny funktion i backend, arbetar med API:er, optimerar databaser eller bygger skalbara lösningar i molnteknik som Azure, AWS eller GCP. Under dagen kan det dyka upp ad-hoc möten med kund eller kollegor som behöver stöttning i sitt arbete.
Du kan också delta i våra interna utbildningsmöten, så kallade infosessions, där vi delar kunskap om allt från nya teknologier till banbrytande arbetssätt. Dagen fortsätter med utvecklingen av en ny funktion, problemlösning och kanske ett par korta avstämningar och inte minst - fika!
Din roll som Software Developer
I rollen som Software Developer får du möjlighet att utforma och utveckla robusta och skalbara system - lösningar som möter både affärsbehov och tekniska krav. Att vara konsult på Solita ger dig en dynamisk vardag där varje dag är unik. En konsult beskriver sin roll som en "Glue Engineer", vilket innebär att du binder samman olika projekt genom att kombinera kundinteraktion, förundersökningar och kodning. Ibland arbetar du på vårt kontor i Stockholm, ibland hos en kund och ibland hemifrån.
Känner du igen dig i följande?
Du ser kod som ett hantverk, inte bara ett medel till funktion. Du bryr dig om kvalitet, läsbarhet och hållbarhet. Det är ett plus om du haft en konsultativ roll tidigare men det främsta vi ser att du behöver för rollen är:
Flerårig arbetslivserfarenhet av hela utvecklingscykeln i antingen C# .NET eller Java Spring Boot. Det är en fördel om du också är bekant med Node.js, Python eller React.
Trygghet att jobba med eventdriven- & skalbar arkitektur, moderna Dev(Sec)Ops principer samt distribuerade system.
Vana att arbeta i molnplattformar, samt med CI/CD, och orkestrering.
Intresse för att använda AI-verktyg som underlättar och effektiviserar ditt och andra systemutvecklares arbete.
Vi letar inte bara efter tekniska skills, vi vill jobba med dig som tar ansvar för att bygga rätt lösningar på rätt sätt genom att utmana med omtanke. Du kommer trivas hos oss om du tycker om att dela med dig av din kunskap lika mycket som du är nyfiken på- och lyfter andras. Som Software Developer på Solita är du med och bygger samarbeten lika mycket som lösningar.
Vad vi erbjuder
Vår företagskultur är väldigt viktig för oss. Vi värdesätter låg hierarki, självständighet och ansvar, värdeskapande arbete och trevliga kollegor. Här kan du läsa mer om vår kultur, och här kan du bläddra bland våra tech-bloggar.
Meningsfulla projekt: Arbeta i en agil miljö där du kan påverka teknikval och arbetssätt för att skapa de bästa lösningarna
Flexibilitet och autonomi för att utforma ditt arbete med flextider- läs mer från vår blogg.
Ständig utveckling: Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa att våra medarbetare ligger längst fram i teknikutvecklingen.
Innovativ kultur: Arbeta tillsammans med några av de främsta experterna inom data, analys och utveckling
Utöver detta får du även ta del av följande förmåner:
Fast lön oberoende av beläggningsgrad med möjlighet till löneväxling till ditt pensionssparande
30 semesterdagar
Sjukvårdsförsäkring för både din mentala och fysiska hälsa som täcker dig även utanför tjänstetid
Friskvårdsbidrag på 5000 kr via Benifex (tidigare Benify)
Ett brett nätverk av erfarna specialister från olika områden inom tech att samarbeta med
Intern coach för att stödja ditt välbefinnande
After Work och hobbyaktiviteter
Fredagsfrukost
Vilka är vi?
Solita är ett värderingsstyrt konsultbolag med över 2200 medarbetare i 10 länder, varav 230 i Sverige. Vår storlek gör oss tillräckligt stora för att vara en stabil och innovativ arbetsgivare, men samtidigt tillräckligt små för att värna om våra medarbetare och kunder. Med bred kompetens inom digital transformation erbjuder vi en dynamisk arbetsmiljö. Hos oss får du friheten att utvecklas, både professionellt och personligt.
Intresserad av att höra mer?
Låter det som en spännande utmaning? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team som ligger i framkant inom systemutveckling!
Hur ser processen ut?
I rekryteringsprocessen tror vi på en snabb och effektiv process. Du ansöker med CV eller LinkedIn och svarar på två korta frågor. Vi går igenom ansökningar löpande. Om vi ser en potentiell matchning, bjuder vi in dig till ett första möte för att lära känna dig och berätta mer om vår kultur och våra värderingar på Solita. I andra intervjun fokuserar vi på din tekniska kompetens och din erfarenhet. Om allt går bra tar vi oss vidare till sista steget där vi presenterar ett erbjudande och välkomnar dig som ny Solitan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
