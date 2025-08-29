Software Developer
2025-08-29
Software Developer
Vill du vara med och förse världens befolkning med hållbart producerad mat? Då kan tjänsten som Software Developer på Väderstad vara något för dig!
Väderstad AB är en ledande aktör inom jordbruksindustrin, och vi är på en resa mot en mer avancerad och automatiserad framtid. Med en fortsatt ökande befolkning och förändringar i klimat blir vikten av högteknologiska, robusta och effektiva maskiner som gör det enkelt för bönder att åstadkomma enastående resultat en förutsättning för framgång. Här ligger Väderstad AB med sina jordbearbetnings- och såmaskiner i branschens framkant vilket ställer höga krav på kontinuerlig innovation och utveckling.
Vi är stolta över att skapa maskiner som förser världens befolkning med hållbart producerat livsmedel. I vår high-tech-präglade utvecklingsavdelning skapas idéer för effektivare odlingsmetoder och nya innovativa koncept.
Nu söker vi en Software Developer med några års erfarenhet inom inbyggda system som vill vara med oss på vår resa framåt. Bonden står bakom den mat vi äter, vi står bakom bonden.
Om tjänsten...
Som Software Developer är du med i hela kedjan från produktidé till test på fysisk maskin. Du arbetar med programmering av inbyggda system, regleralgoritmer, kommunikationsprotokoll, användargränssnitt och mycket mer. Vi befinner oss i framkant när det gäller styrsystem för jordbruksmaskiner, vilket betyder att nya idéer är nödvändiga och innovation tillåts att ta plats.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla mjukvara för Väderstads styrsystem, både som nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system
Vara delaktig i att ta fram funktioner och tydlig teknisk specifikation av Väderstads styrsystem
Samarbeta tätt ihop med andra avdelningar, såsom test, service och produktion
Den vi söker...
• har ett intresse för mjukvaruutveckling och vill jobba med något meningsfullt. Vi expanderar vårt team och söker dig som har hunnit skaffa dig några års erfarenhet som utvecklare inom inbyggda system. Du har goda kunskaper i C/C++ från praktisk erfarenhet och/eller studier.
Har du arbetat med krav och design, reglerteknik, mjukvaru- och/eller systemarkitetur, och trivs med att samarbete över teknikområden är det också meriterande.
Har du även ett intresse/erfarenhet att leda ett team så finns det möjligheter att göra det som en del av rollen.
Har du dessutom en teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå är du en ännu bättre matchning.
Det allra viktigaste är att du är rätt person. Vi är ett gott team med härlig stämning och ser att driv och initiativtagande är viktiga egenskaper hos dig för att trivas. För att sedan kunna göra jobbet med kvalité är noggrannhet, analytisk förmåga och problemlösning till din nytta. Att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra för att nå bra resultat är en enkel match för dig!
Övrig information
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Linköping.
För frågor gällande rollen vänligen kontakta Christian Ganbrant på 0142-812 21 eller christian.ganbrant@vaderstad.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta HRBP Ida Evertsson på 0142-81435 eller ida.evertsson@vaderstad.com
Publiceringsdatum2025-08-29
Är du intresserad av tjänsten och motsvarar kraven är du välkommen att skicka in din ansökan med CV senaste den 25 september
Notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Väderstad använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.
Om Väderstad
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna korta film om Väderstad AB:https://www.youtube.com/watch?v=otyG_kgySbg
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderstad AB
