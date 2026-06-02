Proaktiv Redovisningsekonom till United Spaces
Vill du växa tillsammans med oss i en spännande och föränderlig miljö?
Är du en redovisningsekonom som trivs med struktur, siffror och samarbete? Gillar du att ha en viktig roll i det dagliga flödet, samtidigt som du får vara med och utveckla arbetssätt över tid? Då kan det här vara något för dig.
Välkommen till United Spaces, pionjärer och branschledare inom coworking i Sverige. Varje dag skapar vi bättre arbetsdagar för våra 7000 medlemmar på 18 anläggningar i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vi vågar gå först. Därför är vi ett av branschens snabbast växande bolag – och vi har bara börjat. Tillsammans testar vi nya idéer, bidrar och utvecklas på både väntade och oväntade sätt. Vill du vara med?
Nu söker vi en redovisningsekonom som vill bli en del av vårt team.
Om uppdraget
I den här rollen blir du en viktig del av vårt finansteam och arbetar nära både kollegor inom ekonomi och resten av verksamheten. Du får en varierad roll där du kombinerar det dagliga arbetet med att bidra i bokslutsprocessen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Sköta leverantörsreskontran – från registrering till betalning
Löpande bokföring
Avstämningar av konton
Delta i månadsbokslut
Stötta vid årsbokslut och revision
Bidra till att utveckla och förbättra rutiner
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar ordning och reda, men som också är nyfiken och vill utvecklas. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta och bidra till helheten.
Vi tror att du:
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Har erfarenhet av leverantörsreskontra och löpande redovisning
Har god systemvana
Är bekväm i Excel och Word
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med andra.
Det är ett plus om du också:
Har arbetat i Fortnox
Har varit delaktig i bokslutsarbete
Har arbetat i en verksamhet med flera enheter eller kostnadsställen
Är intresserad av att förbättra och förenkla arbetssätt
Varför United Spaces?
Du blir en del av ett bolag där det händer mycket och där det finns möjlighet att påverka. Vi är ett team som stöttar varandra och värdesätter en öppen och prestigelös kultur.
Hos oss får du:
En varierad roll där du utvecklas och lär dig mycket
Trevliga kollegor och nära samarbeten
En arbetsplats i ständig utveckling
Förmåner som kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter det som du?
Vad kul! Hör av dig så berättar vi mer – vi ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare United Spaces Network Offices AB
https://jobb.unitedspaces.com
Kungsgatan 64 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM
