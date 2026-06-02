Processledare inom ekonomiprocesser
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande förändringsarbete där ekonomiprocesser ska förenklas, harmoniseras och bli mer effektiva i en stor offentlig organisation. Målet är att skapa gemensamma arbetssätt, minska administrationen och säkerställa att ekonomisystemet stödjer moderna och användarvänliga processer. Här får du arbeta i skärningspunkten mellan verksamhet och IT, med fokus på att förstå nuläget, synliggöra variationer och omsätta analys till tydliga förbättringsförslag.
Rollen passar dig som trivs nära verksamheten och som vill kombinera processledning, redovisningskunskap och förändringsarbete i en miljö med många intressenter. Det här är en möjlighet för dig som vill ha stort eget ansvar och påverka hur framtidens ekonomiprocesser utformas.
ArbetsuppgifterDu planerar, leder och genomför processkartläggningar inom ekonomiområdet.
Du identifierar relevanta intressenter och driver dialogen med verksamhetsföreträdare, projektledning och andra nyckelfunktioner.
Du förbereder och faciliterar workshops och intervjuer för att fånga nuläge, behov och förbättringsområden.
Du dokumenterar processer i tydliga och kvalitetssäkrade processkartor samt uppdaterar tillhörande dokumentation löpande.
Du analyserar nuvarande arbetssätt och synliggör variationer, gränsdragningar och beroenden mellan delprocesser.
Du driver utrednings- och utvecklingsfrågor kopplade till ekonomiprocessernas utformning och tillämpning.
Du tar fram analyser, vägval och rekommendationer som blir underlag för beslut.
Du presenterar rekommendationer och beslutsunderlag i relevanta forum.
KravDokumenterad erfarenhet av att praktiskt leda och genomföra processkartläggningar inom ekonomiområdet. Minst 5 år.
Erfarenhet av att självständigt rita processkartor, till exempel i BPMN eller liknande notation.
Erfarenhet av arbete i komplexa organisationer med många intressenter.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
Förmåga att kommunicera tydligt med både verksamhet, från strategisk till operativ nivå, och projektledning.
Erfarenhet av en ledande roll på kundsidan, till exempel som processledare eller projektledare, i flertalet projekt med minst tre uppdrag som omfattar förstudie, kravarbete, upphandling och införande av ekonomisystem.
Praktisk erfarenhet av arbete med redovisning och eller centrala ekonomiprocesser.
Erfarenhet av uppdrag inom process- och verksamhetsutveckling i offentlig sektor eller motsvarande verksamhet. Minst 5 år.
Civilekonomexamen eller motsvarande akademisk utbildning inom ekonomi.
Mycket god kunskap om ekonomiprocesser såsom redovisning, bokslut, budget och ekonomisk uppföljning.
God teknisk förståelse för att kunna bidra i design- och lösningsdiskussioner.
MeriterandeGod förståelse för uppsättning av ekonomisystem i offentlig sektor.
God förståelse för masterdata och styrning av ekonomidata.
Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance.
Erfarenhet av införande av ekonomisystem med fler än 500 användare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7839675-2032345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9943559