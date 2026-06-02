Ekonomiansvarig till Armatech AB
2026-06-02
Tillsammans med Armatech AB söker vi en affärsorienterad ekonomiansvarig med erfarenhet av rapportering, controlling och ekonomistyrning i tillväxtbolag. Personen ska vara självgående, strukturerad och analytisk, kunna agera bollplank till ledningen samt bidra till att bygga upp processer, prognosarbete och rapporteringsstruktur i en växande nordisk koncernmiljö.
Då bolaget växer och ingår nu i koncernen Defensor Group ser man behovet av att bygga en starkare ekonomifunktion. Fokus i tjänsten ligger på ekonomistyrning, analys samt verksamhetsstöd. Då bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas behöver man ha en prestigelös inställning och vara redo att stötta med den löpande redovisningen om det behövs. Du kommer arbeta i en del Visma Spiris-system samt Rillion One, Sharepoint och Salesforce.
Dina arbetsuppgifter kommer sammanfattningsvis innebära:
Övergripande ansvar för bolagets ekonomifunktion
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Finansiell rapportering till moderbolag
Kassaflödesuppföljning och likviditetsplanering
Säkerställa kvalitet i redovisning och intern kontroll
Kontakt med revisorer, banker och externa partners
Stöd till VD och ledning i ekonomiska och affärsmässiga frågor
Utveckling och effektivisering av ekonomiska processer
Valutaterminer
Vi söker dig som harFlerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Erfarenhet av helhetsansvar för ekonomi i mindre eller medelstora bolag
Grundläggande kunskap inom IFRS är meriterande
Stark förståelse för kassaflöde och ekonomistyrning
Vana att arbeta självständigt och operativt
Strukturerad, analytisk och affärsmässig
Trivs i en snabbfotad miljö med stort eget ansvar
Vi söker en självgående, strukturerad och affärsorienterad person som trivs i en roll där man får ta ansvar, skapa ordning och driva utveckling. Personen är analytisk, proaktiv och fungerar som ett naturligt bollplank till ledningen samtidigt som den bidrar med både strategiskt och operativt stöd i en växande verksamhet.
Om du har erfarenhet av att arbeta i något av de affärs- och ekonomisystem som Armatech AB använder ser vi det som ett extra plus, men det är inte ett krav.
Om Armatech ABArmatech AB i Kungsbacka är en ledande systemleverantör inom försvars- och säkerhetssektorn i Norden. Företaget levererar avancerade tekniska lösningar såsom obemannade system, sensorer, optik och utbildningssystem till myndigheter och försvar. Med stark branschkompetens och nära samarbeten med internationella tillverkare erbjuder Armatech AB högkvalitativa produkter, service och support anpassade för krävande miljöer. Du kan läsa mer om Armatech AB på deras hemsida.
Om rekryteringsprocessen och anställningenDenna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta är en rekrytering där du blir anställd hos vår kund. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid. Måndag-torsdag 8:00-17:00, fredag 8:00-15:00
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Kungsbacka, på plats
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
