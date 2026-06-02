IT-direktör - Eskilstuna

IT-direktör
2026-06-02
Fortifikationsverket söker en IT-direktör som vill vara med och leda utvecklingen av Fortifikationsverkets digitala förmåga i en tid där Sveriges försvar växer snabbt. Som avdelningschef för vår nyinrättade IT-avdelning får du en central roll i att bygga, utveckla och leda genom andra ledare i en komplex och samhällsviktig verksamhet. Hos oss kombineras strategiskt ledarskap, utveckling och förändringsarbete med ett tydligt uppdrag – att stärka Sveriges försvarsförmåga.
Fortifikationsverket lägger grunden för Sveriges försvar. Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi befinner oss i en av de mest betydelsefulla utvecklingsresorna i myndighetens historia. Med unik kompetens inom fortifikation, skydds- och anläggningsteknik skapar vi robusta och säkra miljöer för totalförsvarets behov.
Var med och bygg Sveriges försvarsförmåga
Vi har nu inrättat IT som en egen avdelning med en IT-direktör tillika avdelningschef som ingår i myndighetens ledningsgrupp. IT-avdelningen består av sex enheter med sammanlagt 60 medarbetare som arbetar med förutsättningsskapande verksamhet för hela myndigheten, både på kort och lång sikt.
Rollen som IT-direktör kräver starkt fokus på ledarskap, tempo och leverans, samt förmåga att bygga och utveckla goda relationer både internt och externt. Du är en utvecklingsorienterad och kommunikativ ledare som arbetar aktivt med förändringsledning och du har stor förståelse för samhällsviktiga frågor. Du har ett helhetsperspektiv på IT och insikt i hur drift, säkerhet, användarupplevelse och smarta prioriteringar hänger ihop i statlig miljö. Du tar helhetsansvar för en snabb och robust leverans för att forma en digital miljö som är säker och nära verksamheten.
Du håller fokus på utveckling, strategi och framdrift, samt är tydligt drivande i vår pågående digitala förändring. Du är trygg i dig själv, vågar utmana befintliga arbetssätt och ställer rätt frågor till verksamheten. Tjänsten innebär resor inom Sverige och resor utomlands kan förekomma. Du rapporterar till generaldirektören. Vårt huvudkontor finns i Eskilstuna.
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis systemvetenskap, IT, teknik, industriell ekonomi eller motsvarande som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av strategisk IT-ledning och erfarenhet av att leda och utveckla stora organisationer. Du har erfarenhet av arbete i ledande befattning och du är van att leda och nå resultat genom andra chefer. Du har dokumenterat god erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning, samt god kunskap om informationssäkerhet och offentlig förvaltning.
För rollen krävs det att du har mycket goda ledaregenskaper samt att du har hög säkerhetsmedvetenhet. Du har även mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt vana att använda administrativa stödsystem. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från samhällskritisk verksamhet eller miljöer med höga krav på stabilitet och regelefterlevnad. Det är även en fördel om du har erfarenhet av arbete inom säkerhet, försvarsnära miljö eller statlig myndighet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du drivande och kommunikativ med mycket god strategisk och analytisk förmåga. Ditt ledarskap präglas av tydlighet i målbeskrivningar och beslut. Du kan förmedla dina budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten. Vidare är du strukturerad, har god prioriteringsförmåga och fokus på leveranser. Du har lätt för att skapa och utveckla relationer och agerar professionellt i din vardag. Du bidrar aktivt till utvecklingen av myndigheten. Vi behöver dig som på ett professionellt sätt kan balansera högt säkerhetsmedvetande med tydligt fokus på att snabbt bygga försvarsförmåga genom vision och utveckling.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en nyckelroll i en verksamhet med högt tempo, stort ansvar och tydligt utvecklingsfokus. Hos oss arbetar du i komplexa och samhällsviktiga sammanhang tillsammans med cirka 1500 engagerade kollegor över hela landet – i en organisation där förändringskraft, samarbete och snabb utveckling driver oss framåt. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss och här får du goda möjligheter till kompetensutveckling.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, placeringsort är Eskilstuna. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 22 juni 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
