Sodexo söker Servicetekniker
2025-09-26
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vill du bidra till att förbättra våra kunders, patienters vardag genom att bistå med tekniska lösningar? Skulle du beskriva dig själv som serviceminded, driven och social? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om rollen
Som hjälpmedelstekniker spelar du en avgörande roll i att säkerställa att personer med olika behov får tillgång till optimala hjälpmedel. Din huvudsakliga uppgift är att justera, reparera, serva, montera och besiktiga olika hjälpmedel i våra lokaler.
Ditt arbete omfattar att noggrant planera och dokumentera varje steg av processen. Genom att följa etablerade protokoll och riktlinjer ser du till att varje hjälpmedel är korrekt justerat och anpassat för användarens specifika behov. Ditt engagemang för att leverera högkvalitativ service återspeglas i din förmåga att förstå och lösa tekniska problem samt säkerställa att varje hjälpmedel fungerar optimalt.
Du kommer att medverka till att bibehålla goda kundrelationer med hög servicegrad och kvalitet.
Teknikenheten består av monteringsstekniker och servicetekniker (ute och inne) med olika bakgrund och med stor erfarenhet.
I rollen som hjälpmedelstekniker förväntas du:
• Justera, reparera, serva, montera och besiktiga samt provköra olika hjälpmedel.
• Följa etablerade planerings- och dokumentationsprocesser.
• Identifiera och lösa tekniska utmaningar med hjälpmedel.
• Säkerställa att varje hjälpmedel är korrekt anpassat för användarens behov.
Vi ser fram emot att välkomna en dedikerad hjälpmedelstekniker till vårt team, någon som delar vår passion för att göra en positiv skillnad i människors liv genom högkvalitativa hjälpmedelslösningar.
Befattning: Hjälpmedelstekniker
Affärsområde: Healthcare and seniors
Geografiskt läge: Järfälla (med visst behov av stöd i Spånga)
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40h/v, 100 %, vardagar 08:00-16:40
Kvalifikationer/Krav:
• Teknisk gymnasieutbildning (med inriktning el, fordon, maskin) alternativ likvärdig utbildning. Erfarenhet från olika vårdområden är meriterande
• Pedagogisk kompetens
• Dokumentationsteknik och datorvana
• Noggrann, ansvarsfull och nyfiken
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, tekniskt kunnig och har en stark önskan att göra en meningsfull påverkan på människors liv. Som en potentiell kandidat för rollen som hjälpmedelstekniker förväntar vi oss att du har ett genuint intresse för att arbeta med hjälpmedel och tekniska lösningar. Du trivs med att lösa tekniska utmaningar och har förmågan att samarbeta nära med kollegor och användare för att säkerställa att varje hjälpmedel är perfekt anpassat.
Ditt noggranna och metodiska arbetssätt, tillsammans med din förmåga att följa planerings- och dokumentationsprocesser, kommer att vara en värdefull tillgång i denna roll. Du är en kommunikativ person som kan förklara tekniska aspekter på ett enkelt och begripligt sätt, både för dina kollegor och användare.
Din vilja att lära och utvecklas i takt med tekniska framsteg, samt din öppenhet för att samarbeta och dela kunskap, kommer att göra dig till en viktig medlem i vårt dedikerade team av hjälpmedelstekniker.
Om du är redo att ta dig an en roll där du inte bara utför tekniskt arbete, utan också gör en positiv skillnad i människors vardag genom ditt bidrag, då är du precis den typ av person vi letar efter.
Som den ideala kandidaten:
• Har du ett äkta intresse för hjälpmedel och teknik.
• Är du skicklig på att lösa tekniska problem och utmaningar.
• Har du förmågan att samarbeta och kommunicera effektivt.
• Värdesätter du noggrannhet och kvalitet i ditt arbete.
• Är du öppen för kontinuerlig lärande och utveckling.
• Är en positiv och driven person.
Saknar du någon av de erfarenheter som beskrivs här ovan men ändå är intresserad av tjänsten? Skicka in en ansökan och beskriv vad du kan tillföra i stället. Ett starkt driv kan ta en långt!
Låter detta intressant?
Tveka inte att skicka in din ansökan. Vi kommer att genomföra urval och kalla till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2025-11-30.
Har du frågor kontakta:
Ludvig Acosta, Produktionsledare Teknik Ludvig.acosta@sodexo.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
