Socionom/Skolkurator
Värmdö Kommun / Kuratorjobb / Värmdö Visa alla kuratorjobb i Värmdö
2025-09-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Beskrivning Enhet/Avdelning
Kullsvedsskolan
Kullsvedsskolan ligger i Hemmesta öster om Gustavsberg.
Skolan består av anpassad grundskola åk 1-9, fritidshem, samt anpassad gymnasieskola (individuella programmet). På skolan går det 45 elever totalt.
På skolan arbetar ca 40 medarbetare, i huvudsak lärare/speciallärare och resurser/fritidspersonal. Skolan har ett väl utvecklat arbete med extra anpassningar, visuellt stöd och digitala hjälpmedel i undervisningen. Skolans elevhälsoteam, där du kommer att vara en del, består av specialpedagog med inriktning PBS (positivt beteendestöd) och TBA (tillämpad beteendeanalys), skolpsykolog, skolsköterska, lärare med MI-kompetens (motiverande samtal), skolkurator och utvecklingsledare närvaro.
Sjöängsskolan
Värmdös nya resursskola, Sjöängsskolan, öppnar i november. Skolan ligger i Hemmesta öster om Gustavsberg. Skolan ska präglas av en anpassad lärmiljö med små elevgrupper och en hög personaltäthet. Fullt utbyggd kommer skola att ha ca 40 elever åk F-9, samt fritidshem.
Hemmestaskolan
Hemmestaskolan består av grundskola F-9 samt fritidshem. På skolan går 280 elever och ca. 35 i huvudsak pedagoger, lärare, speciallärare, resurspersonal och fritidspersonal. Skolan har ett väl utvecklat arbete med trygghet, delaktighet och inkluderande lärmiljöer samt ett elevhälsoteam med speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och biträdande
Arbetsbeskrivning
Som socionom/skolkurator förväntas du arbeta främjande och förebyggande, kunna slussa elever och familjer rätt till andra samhällsinstanser, och ibland handleda personal. Du är van att arbeta relationsskapande, har god samarbetsförmåga, och kan hantera svåra samtal. Du har kunskap om olika stödfunktioner i samhället, som LSS, habilitering, försäkringskassan etc.
Uppdraget som socionom kommer att omfatta, och fördelas jämnt mellan, Kullsvedsskolan (anpassad grund- och gymnasieskola) Sjöängsskolan (resursskola), och Hemmestaskolan (grundskola F-5) som ligger i nära anslutning till varandra.
Som kurator i Värmdö kommun så ingår du i ett kuratorsnätverks som tillsammans arbetar med utvecklingsarbete samt har extern handledning.
Vi söker dig som har socionomexamen. Önskvärt är erfarenhet av målgruppen samt tidigare erfarenhet av att arbeta i skola.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet
Som person behöver du vara öppen och nyfiken samt strukturerad, tycka om att arbeta systematiskt med hälsofrämjande och förebyggande frågor och ha goda kunskaper i dokumentation.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser
tillsvidareanställning 100%
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Kullsvedsskolan Kontakt
Lillemor Esping-Brodén 0736-827877 Jobbnummer
9529937