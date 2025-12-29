Socionom på familjecentral
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
På familjecentralen i Nybro finns idag kommunens öppna förskola, föräldramottagning, ungdomsmottagning samt regionens mödra- och barnhälsovård. Sammanlagt arbetar idag 12 medarbetare från kommun och region i lokalerna på Linnéavägen.
Vi utökar nu med en socionom som med familjecentralen som plattform tillsammans med sina kollegor från region och kommun ska kunna erbjuda en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet som anpassas utifrån hela familjens livssituation.
De kommunala ansvarsområdena är organiserade inom Individ- och familjeförvaltningen, IFO Barn- och familj. Barn- och familj består idag av ca 45 medarbetare. Tjänsten som socionom på familjecentralen är en del av en kommande ny arbetsgrupp för förebyggande och tidiga insatser bestående av 7 medarbetare samt enhetschef . I gruppen kommer även öppen förskola och kuratorn för föräldramottagning och ungdomsmottagning att ingå. Verksamheten vilar på systemteoretisk grund med ett familjeorienterat arbetssätt. Vi erbjuder handledning av externa handledare.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
I rollen som socionom för vår familjecentral ingår att i samverkan stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer genom att:
* Erbjuda lättillgängligt stöd.
* Vara ett kunskaps- och informationscentrum.
* Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter.
* Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga.
* Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn.
* Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling.
* Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar.
* Erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn.
* Stärka barn och föräldrars sociala nätverk.
* Stärka ett jämställt föräldraskap.
* Stärka barns språkutveckling.
* Stärka integrationen
I tjänsten kommer du exempelvis att:
* Hålla i rådgivande samtal, grupper och tematräffar.
* Delta i tvärprofessionella samverkansmöten med öppen förskola, BVC och MVC.
* Bidra till verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling av gemensamma mål.
* Initiera och driva projekt, temaveckor och riktade insatser utifrån aktuella behov.
* Bidra till kommunikation, samverkansrutiner och samordning av gemensamma aktiviteter.
Arbetet är huvudsakligen förlagt på dagtid men kvällstid kan förekomma tex vid gruppverksamheter såsom föräldrautbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete.
* har god kännedom om den lagstiftning som reglerar socialtjänstens arbete.
* har förmåga att arbeta självständigt och driva processer, identifiera behov och finna aktiviteter som motsvarar behoven.
* har god samarbetsförmåga, trivs att arbeta i team och samverka med olika professioner.
* är flexibel, kreativ och uppfinningsrik.
* har kunskap om barn och barns utveckling.
Meriterande är om du:
* har erfarenhet av att genomföra föräldraskapsstöd/utbildningar
* har erfarenhet av arbete med barn och föräldrar
* har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller familjecentral
* har erfarenhet av tvärprofessionell samverkan
* besitter kulturkompetens eller erfarenhet från integrationsarbete
Stor vikt läggs på personlig lämplighet för tjänsten.
