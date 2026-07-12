Business Controller till ContiTech Scandinavia, Kista
Jerrie AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-12
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Om rollen
Vill du arbeta affärsnära i en internationell miljö där du får kombinera analys med verklig påverkan? Nu söker vi en Business Controller som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Skandinavien – en ny roll där du får möjlighet att tillsammans med oss skapa bästa förutsättningarna. Som Business Controller hos oss får du en central och affärsnära roll där du fungerar som ett viktigt stöd i beslutsfattandet. Du arbetar nära verksamheten och stöttar ledning samt affärsenheter med analyser, uppföljning och prognoser.
ContiTech utvecklar innovativa lösningar inom gummi- och plastteknologi för industrin. Verksamheten i Skandinavien befinner sig i en spännande utvecklingsfas där bolaget bygger upp egna strukturer, processer och arbetssätt för framtiden. Rollen passar dig som trivs i en entreprenöriell miljö där du får kombinera operativt arbete med förbättringsarbete och vara med och påverkaDu blir en del av ett mindre team i Kista, rapporterar till Finance & HR Manager. En roll med stort eget ansvar och breda kontaktytor inom Sverige, Norge och Danmark.
ArbetsuppgifterAnalysera resultat, avvikelser och nyckeltal samt identifiera förbättringsåtgärder
Stötta chefer och säljorganisation i kalkyler, marginalanalyser och prognoser
Delta i månads- och årsbokslut
Driva och bidra i budget- och prognosprocesser
Ta fram beslutsunderlag, rapporter och presentationer
Agera affärsstöd till operativa chefer
Utveckla och förbättra finansiella processer
Säkerställa datakvalitet och arbeta med ERP-system
Vem är du
Vi söker dig som är initiativtagande och proaktiv i ditt arbetssätt. Du ser vad som behöver göras, identifierar problem innan de uppstår och tar gärna fram förslag på lösningar. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och bidra till att utveckla både arbetssätt och verksamhet.
Du har en relevant akademisk examen inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande, samt några års erfarenhet – gärna från en affärsnära controllingroll. Framför allt har du ett starkt affärssinne och förmågan att omsätta siffror till konkreta åtgärder och affärsvärde. Du är van att arbeta i olika system och har goda kunskaper i både SAP och Excel. Vana vid att arbeta i en internationell miljö med matrisorganisation ses som ett plus.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ, med förmågan att anpassa finansiell information till olika målgrupper. Du känner dig trygg i att både stötta och utmana intressenter i din roll.
Vad erbjuder vi dig
Hos ContiTech får du möjlighet att arbeta i en internationell organisation med stark lokal närvaro. Du blir en del av en verksamhet i förändring där det finns stora möjligheter att påverka, utveckla och bidra till att bygga framtidens organisation i Skandinavien.
Du erbjuds en varierad och utvecklande roll i en kultur som präglas av frihet under ansvar, samarbete och entreprenörsanda. Här värdesätts initiativförmåga, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Kontoret ligger i Kista, Stockholm, och tjänsten erbjuder hybridarbete med balans mellan närvaro på kontoret och flexibilitet i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar ContiTech Scandianvia med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Kvist, karin.kvist@jerrie.se
072 333 88 26. Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt och urval kommer att påbörjas v 32.
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval – alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Finlandsgatan 18 (visa karta
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164 74 KISTA Arbetsplats
ContiTech Scandinavia AB Jobbnummer
10000303