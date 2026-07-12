Nu söker vi en vikarierande förskollärare till Norlandia Diktaren
Norlandia Förskolor AB / Förskollärarjobb / Solna Visa alla förskollärarjobb i Solna
2026-07-12
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Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som förskollärare på vår förskola Norlandia Diktaren i Solna. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som förskollärare på Norlandia Förskolor?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som förskollärare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som förskollärare förväntas leda och lära dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.Publiceringsdatum2026-07-12Kvalifikationer
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du har goda kunskaper i Office365
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet
Om förskolan Norlandia Diktaren
Norlandia Diktaren består idag av 107 barn varav 4 salonger som är uppdelade i åtta undervisningsgrupper. Vi har fantastiska lokaler för den nytänkande förskolan, en mindre gård, nära till natur och parker.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Ferietjänst eller semestertjänst – du väljer
Vi erbjuder möjlighet att välja mellan ferietjänst och semestertjänst. Ferietjänst innebär att du arbetar fler timmar under läsåret i utbyte mot ledighet under lov och ferier. Arbetstiden består av 40 timmars reglerad arbetstid samt tre timmars förtroendearbetstid per vecka.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är löpande
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
E-postadress: sara.dinler@norlandia.com
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8055550-2097987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Tecknarvägen (visa karta
)
171 69 SOLNA Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
10000294