Redovisningsansvarig till North Trampoline, Göteborg
Jerrie AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-07-12
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker nu en Redovisningsansvarig till vårt huvudkontor i Göteborg – en nyckelroll i ett svenskt tillväxtbolag med internationell närvaro, där entreprenörsanda, kvalitet och långsiktighet genomsyrar allt vi gör.
I rollen får du ett helhetsansvar för redovisningen i alla våra bolag och blir en central del av vår fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen samtidigt som du driver förbättringar och utvecklar effektiva processer som stödjer verksamheten.
Det här är en bred och operativ roll för dig som trivs nära affären, gillar att ta eget ansvar och vill kombinera kvalificerat redovisningsarbete med utveckling och förändring. Du blir en viktig del av ett engagerat ekonomiteam på tre personer där du får stort mandat att påverka – med möjlighet att vara med och forma en modern och skalbar ekonomifunktion för nästa fas i North Trampolines resa.
Du rapporterar till företagets CFO
ArbetsuppgifterFullt ansvar för bolagets redovisning
Löpande bokföring och avstämningar
Månads- och årsbokslut
AR och AP hantering
Moms- och skattedeklarationer för flera bolag och länder
Säkerställa kvalitet och struktur i redovisningsprocesserna
Kontakt med revisorer och externa konsulter
Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete inom ekonomi och administration
Hantera koncerninterna mellanhavanden och internationella flöden
Övergripande ansvar för lön, inklusive kontakt med lönekonsulter
Vem är du
Vi söker dig som är en trygg och självgående redovisningsekonom med ett starkt eget driv och en vilja att ta ansvar. Du trivs i en bred och operativ roll där du får kombinera kvalificerat redovisningsarbete med möjligheten att utveckla och förbättra arbetssätt och processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 7 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och självständigt genomförande av månads- och årsbokslut.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning eller likande
Erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för redovisningen i flera koncernbolag.
Erfarenhet av internationell moms och redovisning i flera juridiska enheter.
God systemvana och erfarenhet av ERP-system, gärna Microsoft Dynamics 365 Business Central eller liknande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av koncernredovisning.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från e-handel eller annan internationell och snabbföränderlig verksamhet.
Erfarenhet av att effektivisera och utveckla ekonomiprocesser.
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta hands-on och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. Du uppskattar friheten och ansvaret som följer med att arbeta i ett mindre bolag och känner dig bekväm i en miljö där allt inte alltid är perfekt, men där möjligheterna att påverka är stora.
Vi värdesätter personer som delar våra värderingar – Quality, Love och Pioneering Spirit – och som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och tillväxt.
Vad vi erbjuder dig
Hos North Trampoline får du mer än ett jobb – du får möjlighet att vara med och påverka och utveckla ett internationellt tillväxtbolag med starka värderingar och höga ambitioner.
Vi erbjuder en roll med stort ansvar, korta beslutsvägar och ett betydande mandat att påverka både arbetssätt och processer. Här arbetar du nära verksamheten tillsammans med engagerade och prestigelösa kollegor i en kultur som präglas av tillit, samarbete och långsiktighet. Vi erbjuder en hybridlösning med möjlighet att arbeta delvis på distans.
Som ett mindre bolag med global närvaro får du en unik bredd i ditt arbete och möjligheten att göra verklig skillnad – både i din egen roll och för företagets fortsatta utveckling.
Och kanske det mest ovanliga av allt – våra produkter skapar rörelse, gemenskap och glädje för människor över hela världen. Det är inte varje dag man får arbeta med produkter som bokstavligen får människor att hoppa av glädje.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar North Trampoline med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Kvist, karin.kvist@jerrie.se
072 333 88 26. Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt och urval kommer påbörjas först vecka 32.
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval – alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Vattenverksgatan 2 (visa karta
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415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
North Trampoline Jobbnummer
10000304