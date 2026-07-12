Kock/köksbiträde med engagemang

Limhamns Rökeri AB / Kockjobb / Malmö
2026-07-12


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Limhamns Rökeri AB är ett familjeägt företag beläget i fiskehamnen, Limhamn. Vi har passerat 80-årsjubileum vilket kanske gör oss till en av de äldsta verksamheterna i Limhamn. Vi kombinerar butik med restaurang och säljer färsk fisk, rökt fisk från eget rökeri, inläggningar, skaldjur och delikatesser. I restaurangen serveras lunchmenyer och även à la carte sommartid.
Nu kan vi erbjuda en möjlighet att bli en del av vårt köksteam under sommaren och hösten, då vi behöver förstärka vårt köksteam ytterligare. Som kock eller köksbiträde i vår populära fiskrestaurang tillagar och bereder du menyer samt förekommande uppgifter i ett storkök.
Som kock/köksbiträde är du trygg och säker i din roll och vi utgår från att du har ett professionellt yrkesutförande, ansvarskännande och eftersträvar hög kvalitet på mat och service. Under högsäsong är det högt tempo i köket, vilket du lätt kan hantera tillsammans med köksteamet.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med stor gemenskap och delaktighet.
Varierat schema, helgarbete.
Känner du igen dig i jobbeskrivningen, är du välkommen med din ansökan!
Endast skriftlig ansökan, i form av personligt brev och cv, senast den 22 juli, till angiven mejladress:
veronicalimhamnsrokeri@gmail.com
Löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: veronicalimhamnsrokeri@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock/köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Limhamns Rökeri AB (org.nr 556531-4597)
Strandgatan 17 B (visa karta)
216 12  LIMHAMN

Jobbnummer
10000309

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