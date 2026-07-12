Uber & Bolt taxiförare 50% provision

Pasver Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-07-12


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Taxiförare sökes – 50 % provision
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxiförare.
Vi erbjuder:
50 % provision
Arbetstid: kl. 16.00–04.00
Bilen delas med en annan förare
Utgångspunkt i Skärholmen
Bra arbetsvillkor och möjlighet till långsiktigt samarbete

Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är punktlig, ansvarsfull och har god servicekänsla
Kan ta hand om bilen och arbeta självständigt

Är du intresserad? Kontakta oss för mer information och intervju.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
E-post: matthaios.tasios@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pasver Aktiebolag (org.nr 559053-2486)
Sjöfrökens väg 4 (visa karta)
145 54  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pasver AB

Jobbnummer
10000320

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