Anläggningschef Region Öst, EWG Recycling
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2026-07-12
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Anläggningschef Region ÖstFem anläggningar idag. Fler imorgon.
Som Anläggningschef Region Öst på EWG Recycling får du ansvaret för en växande region där du leder både människor och verksamhet. Du har det övergripande ansvaret för våra anläggningar i Flen, Nykvarn och Linköping, leder arbetsledare och blir en nyckelperson när vi fortsätter att expandera. Det här är en roll för dig som gillar att vara nära verksamheten, men som också trivs med att ta ansvar för ekonomi, struktur och långsiktig utveckling.
EWG Recycling är ett företag i stark tillväxt som arbetar med cirkulär materialhantering och hållbara lösningar. Vi tror på ett nära ledarskap, korta beslutsvägar och en kultur där ansvar, samarbete och utveckling går hand i hand. Här får du möjlighet att påverka från dag ett och vara med och bygga ett företag som fortsätter att växa.
Som Anläggningschef Region Öst har du det övergripande ansvaret för regionens verksamhet. Du leder fyra arbetsledare och en organisation med omkring femton medarbetare. Du ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö, planering och uppföljning samtidigt som du säkerställer att våra tillståndspliktiga anläggningar uppfyller de miljö- och myndighetskrav som ställs. Du rapporterar till ledningen och är med och driver regionens utveckling framåt.
Det här är ingen ren skrivbordsroll. Du behöver trivas med att resa mellan anläggningarna och vara en närvarande ledare som stöttar dina arbetsledare och finns nära verksamheten. Samtidigt behöver du uppskatta den administrativa delen av arbetet. Budget, rapportering, uppföljning och struktur är en naturlig del av vardagen och något du ser som en förutsättning för att verksamheten ska fungera väl.
Vi tror att du har erfarenhet av att leda en operativ verksamhet där människor, ekonomi och kvalitet behöver samspela. Kanske kommer du från återvinning, entreprenad, industri, logistik eller någon annan verksamhet där tempot är högt och där du är van att ta ett helhetsansvar. Du är trygg i ditt ledarskap, har ett affärsmässigt tänk och är lika bekväm ute på anläggningarna som framför en budget eller en verksamhetsrapport.
EWG Recycling är ett företag med en tydlig entreprenörsanda. Här går det fort, besluten fattas nära verksamheten och man förväntas ta ansvar. Det är en miljö där människor får stort förtroende och där den som ser möjligheter också förväntas agera på dem.
Samtidigt finns en stark känsla av lagarbete. Tempot är högt och det händer mycket, men man hjälper varandra när det behövs. Prestigen är låg och det viktiga är att få jobbet gjort, inte vem som får berömmet. Här finns många erfarna och kunniga människor med starkt driv och en genuin stolthet över det de gör.
Ledarskapet är nära verksamheten. Kommunikation är rak, tydlig och ärlig, och man uppskattar människor som säger vad de tycker och håller vad de lovar. Den som trivs bäst är ofta praktiskt lagd, lösningsorienterad och bekväm med att fatta beslut även när allt inte är helt färdigplanerat.
Hos oss får du en roll med stort mandat och stor frihet. För dig som vill kombinera operativt ledarskap med utveckling, ansvar och möjligheten att påverka finns det få roller som erbjuder lika mycket.
Vi jobbar med löpande urval men börjar med intervjuer efter 10 augusti. Flytande svenska och körkort är krav. Vi kommer även utföra bakgrundskontroll. Frågor ställer du till vår rekryteringspartner, Cissi Sandqvist på Great Group.
Välkommen till EWG Recycling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056130-2097990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Great Business Group Sales Sweden AB
(org.nr 559222-5220), https://greatgroup.teamtailor.com
602 22 NORRKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Great Group Jobbnummer
10000300