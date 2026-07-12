Fransstylist Sökes Till Studio Idana I Globen
Angelina Studio AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Angelina Studio AB i Stockholm
📍 STUDIO IDANA | Arenavägen 57, Globen
Är du en erfaren fransstylist som brinner för kvalitet och vill arbeta på en väletablerad salong med ett starkt kundflöde? Då vill vi gärna höra från dig!
Studio IDANA söker en skicklig fransstylist till vår salong i Globen Centrum.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet som fransstylist.
Behärskar samtliga tekniker, inklusive singelfransar, mix, volym och megavolym.
Arbetar noggrant och har ett öga för detaljer.
Är serviceinriktad, professionell och sätter kundupplevelsen i fokus.
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
Arbete på en modern och väletablerad salong med ett starkt varumärke.
Ett befintligt kundunderlag och goda möjligheter att bygga en fullbokad kalender.
Provisionsbaserad lön med goda förtjänstmöjligheter.
En inspirerande arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor.
Arbetsplats: Studio IDANA, Globen Centrum
Låter det som rätt möjlighet för dig? Skicka din ansökan tillsammans med bilder på ditt arbete och en kort presentation. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: angelina@studioidana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Angelina Studio AB
(org.nr 559536-5239)
Arenavägen 57 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Studio idana Kontakt
Angelina Nilsson angelina@studioidana.se 0738004928 Jobbnummer
10000317