Vikarierande förskollärare till förskolan Föräldrakooperativet Helge
Föräldrakooperativet Helge i Helgered, ekonomisk förening / Förskollärarjobb / Göteborg Visa alla förskollärarjobb i Göteborg
2026-07-12
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Söker du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande?
Information om uppdraget:
I förskolan kommer du att möta barn från cirka 1 år tills de börjar förskoleklass. Tillsammans med förskollärare och barnskötare skapar du en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande. Du planerar, genomför och utvärderar olika aktiviteter och bidrar till den pedagogiska verksamheten.
På vår förskola ges unika möjligheter att förverkliga Helges idéer och pedagogik. Lek där barn och vuxna utforskar världen som jämlika tror vi ger barnen bättre förståelse för sin egen tillvaro!
Om oss
Förskolan Helge är en liten, idéburen verksamhet med en stark social samhörighet. Vår vision är att vara den bästa tänkbara förskolan för barn, föräldrar och personal och vi arbetar aktivt för att Helge ska vara en trygg plats där barnen känner sig sedda, respekterade och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Genom leken får barnen utvecklas och lära sig om vår omvärld. På ett föräldrakooperativ är det vi föräldrar och pedagoger som driver förskolan tillsammans.
På vår förskola ges unika möjligheter att förverkliga Helges idéer och pedagogik.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning för tjänsten (Förskollärarexamen är meriterande)
Erfarenhet av arbete med barn
Ser läroplanens mål som stimulerande
Är öppen, flexibel, lyhörd, engagerad och prestigelös
Har ett tydligt barnperspektiv och ser att barnens perspektiv är lika viktigt
Om detta låter intressant? Sök redan idag.
Intervjuer sker löpande
Kontakta oss på mail: personalansvariga@helgeforskola.se
Plats: Stenvägen 2 41729 Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: personalansvariga@helgeforskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Helge i Helgered, ekonomisk förening
Stenvägen 2 (visa karta
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417 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Helge i Helgered Ek Fören, Föräldrakooperativet Kontakt
Personalansvarig
Jennifer Flykt personalansvariga@helgeforskola.se Jobbnummer
10000314