Socionom/kurator till vuxenutbildningen
Kristinehamns kommun, Egen försörjning / Kuratorjobb / Kristinehamn Visa alla kuratorjobb i Kristinehamn
2025-11-12
Vill du vara med och göra skillnad? Vuxenutbildningen i Kristinehamn söker nu en engagerad och lyhörd kurator som vill arbeta i en skola där det hälsofrämjande perspektivet är i fokus och där elevernas välmående står i centrum.
Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, coacha eleverna både socialt och kunskapsmässigt.
Organisatoriskt ligger vuxenutbildningen under Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen, vars kärnverksamhet är att ge stöd och hjälp för att människor ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.
Vuxenutbildningen i Kristinehamns kommun erbjuder också yrkesutbildningar inom Yrkesförare buss- och gods, vård och omsorg, barnskötare, kock, samt industri bas-inriktning CNC.
Utbildningarna är populära och vi har ett högt söktryck. Våra lokaler är belägna på Brogymnasiet samt på Tegelslagaregatan 2, som båda ligger centralt och ett stenkast från Resecentrum.
I rollen som kurator Som kurator på vuxenutbildningen är du en viktig del i våra elevers utveckling och välmående. Du möter vuxenstuderande inom hela Komvux.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* enskilda stödsamtal med elever
* handledning av personal i psykosociala frågor
* psykosociala utredningar och bedömning av studieförutsättningar
* tvärprofessionellt arbete i resursteam
* samverkan med vårdinstanser, myndigheter och socialtjänst
* utreda behov av anpassat stöd i studier.Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen och flera års erfarenhet i rollen som kurator för vuxna. Du är trygg, självständig och har ett genuint intresse för människor med olika bakgrunder och förutsättningar.
Vi ser gärna att du har:
* erfarenhet av vuxenutbildning, socialtjänst eller arbetsförmedling
* kunskaper om migrationsfrågor, PTSD eller psykisk ohälsa
* vana att arbeta med personer med funktionsvariationer
* en lösningsfokuserad, flexibel och samarbetsinriktad inställning.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
