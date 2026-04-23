Socionom
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad på riktigt och möta människor innan problemen växer sig stora? Nu har du möjlighet att bli en del av Landskrona stads satsning på förebyggande och främjande arbete för vuxna - ett sammanhang där tillgänglighet, respekt och frivillighet står i centrum.
I denna roll arbetar du biståndsfritt med vuxna som behöver stöd, råd eller vägledning. Du möter människor i olika livssituationer och erbjuder lättillgängliga insatser med låg tröskel. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid, med viss flexibilitet då samtal och gruppverksamhet ibland sker utanför ordinarie kontorstid. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Ge individuella råd- och stödsamtal till vuxna
* Leda och delta i gruppverksamheter
* Genomföra samtal med våldsutövare utan biståndsbeslut
* Arbeta förebyggande med budget- och skuldfrågor
* Lotsa vidare till rätt myndighet eller instans vid behov
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du varje dag bidrar till att människor får stöd i tid. Du blir en del av en engagerad arbetsplats med kollegor som är engagerade i det förebyggande arbetet. Här får du möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt och metoder inom tidiga insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du har ett professionellt, varmt och respektfullt bemötande och trivs med att bygga relationer. Du kommunicerar tydligt och har förmåga att skapa förtroende även i komplexa samtal. Vi ser att du är en ansvarsfull och initiativtagande person som trivs väl med att arbeta både självständigt och i team. Du samverkar gärna både externt och internt, och är den som tar initiativ till samverkan när det behövs.
Vi ser att du är drivande och ser möjligheter istället för begränsningar. Du ser dokumentation som en naturlig del av ditt arbete. Du visar intresse och förståelse för andra och är med och skapar en laganda genom att lyssna, rådfråga och stötta dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för vårt team.
Du har:
* Socionomexamen
* God förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
* Erfarenhet av samtalsarbete eller stödjande arbete med vuxna
* Grundläggande datorvana
Du får gärna ha:
* Erfarenhet av arbete med beroendeproblematik
* Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa
* Erfarenhet av arbete med våld i nära relationer
* Erfarenhet av budget- och skuldrådgivning
* Kunskap och erfarenhet av MI, KBT och beroendelära
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320476".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
Stadshuset (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Sektionen för tidiga och främjande insatser Kontakt
Enhetschef
Annika Eriksson annika.eriksson@landskrona.se
