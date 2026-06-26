Socialt ansvarig samordnare (SAS)
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2026-06-26
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vi söker nu en engagerad och driven Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) där du kommer jobba med verksamhetsutveckling inom området kvalitetsledning. Hos oss blir du en nyckelperson i en verksamhet som är i ständig utveckling. Socialtjänsten står inför komplexa utmaningar och vi vill att du är med och driver utvecklingen framåt.
Förvaltningens styrning utgår från våra ledord annorlunda, tillsammans och framkant. De fungerar som kompass i vårt gemensamma arbete och vägleder utvecklingen av framtidens socialtjänst i Kramfors kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som Socialt ansvarig samordnare (SAS) har du ett övergripande ansvar för kvalitet och rättssäkerhet inom socialtjänstens verksamheter. Du arbetar nära ledning och verksamheter och bidrar till att utveckla arbetssätt som säkerställer att insatser genomförs med god kvalitet och enligt gällande lagstiftning.
I rollen är du ett strategiskt stöd till chefer och medarbetare och har en viktig funktion i att bidra till utveckling av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Du samordnar även arbetet kring avvikelser, klagomål och Lex Sarah, och fungerar som sakkunnig i frågor som rör SoL. Du är så klart även en viktig del i vår omställning till den nya Socialtjänstlagen och det vi benämner som välfärdsomställningen.
Tjänsten som SAS ingår i avdelningen för kvalitet- och verksamhetsutveckling, där medicinskt ansvariga och övriga verksamhetsutvecklare är organiserade. Avdelningens medarbetare är underställd förvaltningschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande relevant högskoleutbildning, och som har erfarenhet från socialtjänstens verksamhet. Du har god kunskap om SoL, LSS, HSL, SOSFS 2011:9 och Lex Sarah samt erfarenhet av kvalitetsledning och utvecklingsarbete.
Du har god förmåga att planera, prioritera och arbeta effektivt för att hålla tidsramar och nå uppställda mål. Du behöver också vara kommunikativ och ha en mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten.
B-körkort är ett krav samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun Kontakt
Förvaltningschef
Mikael Gidlöf mikael.gidlof@kramfors.se 0612-80809 Jobbnummer
9980004