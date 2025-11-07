Socialt ansvarig samordnare (SAS)
2025-11-07
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du ingår i Socialförvaltningens stabsfunktion och arbetar tillsammans med specialister, chefer och medarbetare. I din roll som SAS har du tillgång till juridisk expertis, samverkar med andra stödfunktioner och ingår i ett SAS-nätverk. Du arbetar med att säkerställa att socialtjänstens verksamheter håller hög kvalitet, följer lagar och föreskrifter. Du är med och driver förbättringar och utvecklar rutiner och arbetssätt.
I rollen ingår också att säkerställa att enskilda får sina behov prövade och att insatserna uppfyller kraven samt att utreda missförhållanden enligt Lex Sara. Du fungerar som ett stöd både för handläggare och chefer. Du arbetar i nära samverkan med kvalitetsutvecklare, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetsutvecklare och andra nyckelfunktioner.Kvalifikationer
* Socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
* Har goda kunskaper i social dokumentation och relevant lagstiftning inom såväl LSS som SoL.
* Om du arbetat som SAS tidigare är det ett plus men inte ett krav.
Vi gör en sammanvägd bedömning av din kompetens utifrån din kunskap, erfarenhet, personlig lämplighet och intresse av att vara med och utveckla framtidens socialtjänst i Åre kommun.
Vi ser framemot din ansökan!
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
