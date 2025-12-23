Socialsekreterare vuxen
2025-12-23
Vad kul att du är intresserad av att arbeta hos oss!
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensam kommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg. Vi vill erbjuda den bästa möjliga socialtjänsten inom givna ramar. Vi vill i vårt arbete veta vad våra insatser leder till och har medborgaren i fokus i allt vi gör. Varje dag går vi till jobbet för att medborgare i Askersunds kommun ska få stöd och hjälp. Idag, imorgon och i framtiden!
Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och vår arbetsmiljö, arbetar tillsammans och tänker nytt.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi utökar och söker nu ytterligare en stjärna till socialtjänstens Individ- och familjeomsorgs vuxen enhet. Vuxen enhetens grunduppdrag är att säkerställa en rättssäker och lagenlig handläggning av samtliga ärenden som enheten ansvarar för. Med respekt för de juridiska ramarna som styr socialtjänsten, ansvarar enheten för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare (LVM) och barnkonventionen.
Rättssäkerheten i handläggningen genomsyrar hela handläggningsprocessen och vår strävan är att ge rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. Som socialsekreterare vuxen ansvarar du för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp insatser för personer 18 år och äldre, enligt Socialtjänstlagen. Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå en rättssäker, jämställd och jämlik myndighetsutövning. Arbetet kräver ett lyhört och genuint bemötande gentemot våra medborgare och du behöver även ha ett stort intresse för att samverka med andra professioner, verksamheter och myndigheter.
I ditt arbete utgår du från kunskap och beprövad erfarenhet. Du tar även hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gällande delegationsordning. Bemötandefrågor är viktiga, vi strävar efter att vara respektfulla, trovärdiga, tydliga och effektiva. Stor vikt läggs vid att våra medborgare görs delaktiga i arbetet och får ett lyhört och professionellt bemötande.
Vi arbetar tvärprofessionellt över enheten vilket innebär att du också kan komma att behöva stötta upp vid övriga handläggares frånvaro. Vid din sida har du en 1:e socialsekreterare som stöttar och coachar dig i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Du är uppdaterad inom ämnesområdet socialt arbete och är nyfiken på att möta människor med olika former av livsöden och svårigheter såsom exempelvis skadligt bruk, beroende, psykisk ohälsa, funktions variationer och annan utsatthet. För oss är det mycket viktigt att du uppvisar stort engagemang och nyfikenhet för målgruppen och har en stark tro på människans förmåga till förändring. Du kommer bli en del av ett engagerat och kreativt team som har arbetsglädje samt ett högt fokus på uppdraget.
Vill du vara med på vår utvecklings resa och bidra till en kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst? Du kommer att vara en viktig del av vårt arbete för att skapa en lättillgänglig och rättssäker socialtjänst där vi arbetar förebyggande för att säkerställa rätt insatser för rätt individ. Vi välkomnar dig som vill göra skillnad för våra medborgare i Askersunds kommun!
Vi söker dig med:
• Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig/relevant för uppdraget.
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning
• Goda kunskaper i ASI, LVM och FREDA.
• God förmåga att dokumentera och i att uttrycka dig både i tal och skrift.
• Är strukturerad, analytisk och har förmågan att driva flera processer samtidigt.
• Är flexibel, bra på att kommunicera, samarbeta med andra- både internt och externt.
• För att lyckas i denna roll bör du också vara prestigelös, flexibel, och lösnings orienterad samt bra på att skapa hållbara relationer då du är en viktig nyckelperson i ditt uppdrag
• Goda kunskaper i verksamhetssystemet LifeCare.
• Kunskap om VINR
• B-körkort manuell växel
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Vi erbjuder dig:
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till semester växling
• Årsarbetstid
• Extern handledning
• Friskvårds bidrag
• Gratis parkering
• En lite roligare kommun- som tar varje tillfälle i akt att fira framgångar!
Hos oss kan du njuta av ett flexibelt arbetsarrangemang som ger dig möjlighet att balansera arbete och privatliv på bästa sätt. Vi tillämpar årsarbetstid för att främja en hälsosam balans. Vi har en positiv arbetskultur där lust, mod och engagemang står i fokus.
Är du en person som andra känner tillit till och som värdesätter goda samarbeten inom det social arbetets arena - en person som också kan bidra med öppenhet och nytänkande och ser möjligheter inom ramen för nya socialtjänstlagen tycker vi att du ska söka till oss!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
I takt med att omvärlden förändras arbetar vi större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning.
Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
