Socialsekreterare vikariat
Piteå Kommun / Socialsekreterarjobb / Piteå Visa alla socialsekreterarjobb i Piteå
2026-07-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Vill du jobba med människor, trygghet och framtidstro – och samtidigt göra konkret skillnad i din kommun varje dag? Som Socialsekreterare Stöd till försörjning är du med och skapar välfärd, stärker livskvalitet och ger fler invånare bättre förutsättningar att bli självständiga. Det här är rollen för dig som gillar att kombinera struktur med empati, och som trivs i en offentlig sektor-miljö där rättssäkerhet och kvalitet står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som Socialsekreterare arbetar du i nära samverkan med dina kollegor i ett omväxlande och utvecklande uppdrag, med målsättning att individer ska uppnå egen försörjning.
Handlägga ansökan, utreda och fatta beslut i ärenden enligt gällande lagstiftning
Planera förändringsprocessen som ska leda till självförsörjning
Följa upp och utvärdera planeringen
Dokumentera i verksamhetssystemet Combine
Arbeta rättssäkert med god kvalité
Samverka med interna och externa aktörer
Vem vi söker
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, är strukturerad och kan planera och prioritera ditt arbete
Du behöver vara samarbetsinriktad och bidra till ett gott arbetsklimat samt är trygg i ditt bemötande och möter människor med respekt och professionalitet.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
God kunskap om socialtjänstlagen
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning inom försörjningsstöd
Mer om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat tom 2027-08-31
Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
- uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå – för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
inger Blomqvist inger.blomqvist@pitea.se +46911696288 Jobbnummer
9998007