Digital lärandespecialist
Apoteket AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-30
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Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Kultur & Utveckling
Avdelningen Kultur & Utveckling arbetar med att utveckla Apotekets ledarskap, lärande och förändringsförmåga. Tillsammans med verksamheten stärker vi organisationens förmåga att möta nya krav, driva förändring och bygga en stark och hållbar kultur. Vi tar ansvar för allt från ledarskaps‐ och kompetensutveckling till förändringsledning och digitala HR‐lösningar, med fokus på att omsätta strategi till praktisk verklighet.
Din roll
I din roll som digital lärandespecialist har du ansvar för att skapa lärande som snabbt kan omsättas i praktiken. Du arbetar i skärningspunkten mellan HR, Learning och Tech och driver hela processen från behov till färdig leverans och vidare utveckling. Rollen är både operativ och utvecklande, där du själv planerar, producerar och levererar digitalt lärande i olika format som e‐learning, mikrolärande, filmer och guider för att ge stöd till medarbetare i deras vardag. Samtidigt har du en viktig roll i att utveckla hur vi arbetar med digitalt lärande och hur våra plattformar och verktyg används för att skapa effekt i organisationen.
Vad du kommer göra hos oss:
Planera, producera och leverera digitalt lärande från behovsbild till färdig lösning.
Skapa användarcentrerat och tillgängligt lärande med fokus på struktur, tydlighet och användbarhet
Ansvara för förvaltning och utveckling av vår lärplattform och lärverktyg samt säkerställa att de används effektivt i organisationen.
Omsätta verksamhetsbehov till pedagogiska och engagerande digitala format.
Säkerställa kvalitet i både pedagogik, teknik och visuellt uttryck.
Samarbeta tätt med verksamhet, ämnesexperter, HR och IT.
Följa upp och förbättra lärande baserat på användning och feedback.
Bidra till utveckling av arbetssätt och nyttja ny teknik, inklusive AI, i produktion av lärande.
Vem söker vi?
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom HR, pedagogik, digital lärandeproduktion eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av att självständigt omsätta innehåll, behov och mål från verksamheten till pedagogiska och engagerande digitala format. Du har ett tydligt intresse för att kombinera lärande, teknik och verksamhetsnytta.
Erfarenhet från arbete i skärningspunkten mellan HR, Learning och Tech.
Erfarenhet av att planera, producera och leverera digitalt lärande.
Du har ett lösningsorienterat sätt att ta dig an både operativa och mer komplexa uppgifter.
Förmåga att säkerställa pedagogisk, teknisk och visuell kvalitet med fokus på användarvänlighet.
Erfarenhet av att följa upp och förbättra lärandeinsatser utifrån användning och feedback.
Erfarenhet av att arbeta i ett LMS eller liknande lärplattform.
Erfarenhet av verktyg för digital lärandeproduktion.
Det är meriterande om du har erfarenhet från retail/kundnära verksamhet, erfarenhet av LMS‐förvaltning och Workday Learning samt erfarenhet av att använda AI eller ny teknik i produktion av lärande.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Praktisk information:
Nyfiken? Det räcker gott. Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8086013-2122858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Dalvägen 12 (visa karta
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169 70 SOLNA Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
10015761