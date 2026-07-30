Specialpedagog till Stoby skola
Hässleholms kommun / Speciallärarjobb / Hässleholm Visa alla speciallärarjobb i Hässleholm
2026-07-30
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Vad erbjuder vi?
I Hässleholms kommun vill vi skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi värnar om våra medarbetares trivsel, hälsa och arbetsglädje och erbjuder attraktiva förmåner, såsom friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Hos oss får du en viktig roll i att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och framtid. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till en inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Din roll
Som specialpedagog arbetar du främst med elever i behov av särskilt stöd i årskurs F–6 samt inom skolans fritidshem. Uppdraget är varierat och utvecklande, där du kombinerar elevnära arbete med ett strategiskt och konsultativt arbete.
I rollen undervisar du elever, handleder och stöttar personal samt bidrar till att utveckla skolans arbete med särskilt stöd. Du ansvarar för pedagogiska kartläggningar, utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt samverkar med vårdnadshavare och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling.
Du blir en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med skolpsykolog, kurator, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Tillsammans arbetar ni för att främja elevernas lärande och välmående.
Som medlem i skolans utvecklingsgrupp får du också en aktiv roll i skolans utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skolutveckling och ett intresse för att driva pedagogiska frågor framåt.
En viktig del av uppdraget är att bidra till trygga och välfungerande övergångar mellan olika skolverksamheter genom planering, samordning och uppföljning. Du arbetar förebyggande genom att identifiera utvecklingsområden, sprida kunskap om kompensatoriska insatser och stödja både pedagoger och vårdnadshavare. På så sätt bidrar du till att elever får rätt stöd i ett tidigt skede och ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vem är du?
Du är utbildad specialpedagog med lärarexamen och erfarenhet av arbete i grundskolans årskurser F–6.
Du är engagerad i elevers lärande och utveckling
Du har god digital kompetens och är väl förtrogen med digitala och kompensatoriska hjälpmedel som stödjer elevernas lärande och delaktighet.
Som person är du trygg och relationsskapande Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy. Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Stoby skola ingår tillsammans med Ljungdalaskolan i Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsområde 6 och leds av rektor och biträdande rektor. Utvecklingsarbetet på skolan innefattar såväl arbete i de operativa enheterna som kollegialt lärande i hela kollegiet. Utvecklingsarbetet i de operativa enheterna innebär överenskommelser med styrningar utifrån identifierade behov i respektive operativ enhet och skolan som helhet.
Utifrån utvärderingar i kollegiet arbetade vi under läsåret 2025-2026 utifrån tre skolgemensamma mål, "Utveckla elevernas delaktighet och ansvar för det egna lärandet", "Utveckla språk och kommunikation" samt "Utveckla Stoby-andan", vilket innefattar förståelse och respekt gentemot varandra och att man lär av och med varandra. De skolgemensamma målen för kommande läsår kommer ta avstamp i "Utveckla språket", "Utveckla undervisningskvaliteten kopplat till att öka motivation och ansvar för lärande" samt "Utveckla bemötande i sann Stoby-anda". All personal har även personliga mål/överenskommelser utifrån de skolgemensamma målen.
Vi erbjuder dig kunniga och trevliga kollegor som ser fram emot att välkomna en ny arbetskamrat. Du kan även förvänta dig skolledare som ger frihet under ansvar och som värdesätter att vara närvarande på skolan. Organisationens övergripande mål är: Eleven som lämnar Stoby skola och Ljungdalaskolan ska med goda demokratiska värderingar kunna röra sig i olika, såväl fysiska som webbaserade, sociala sammanhang samt ha en nyfikenhet och lust att lära för livet. Stoby skolas ledord är Lärande, Ansvar och Gemenskap. Tillsammans är vi ett LAG
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Stoby skola Kontakt
Johan Gunnarsson 0451-268652 Jobbnummer
10015762