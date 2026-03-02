Socialsekreterare vikariat
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskrona Visa alla socialsekreterarjobb i Karlskrona
2026-03-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare kommer du att arbeta med utredning och uppföljning samt handlägga ärenden enligt SoL, LVU och LBSB. Du kommer att utreda barn, ungdomar och deras familjers behov av stöd och skydd utifrån gällande lagstiftning efter inkommen ansökan eller anmälan. Arbetet bedrivs tillsammans med barnet/den unge och deras föräldrar, deras nätverk och i samarbete med andra professioner som arbetar med samma målgrupp. Det är även av stor vikt att arbetet bedrivs tillsammans med andra professioner som arbetar utifrån en vuxens persons behov i familjen. Du erbjuds extern handledning, kontinuerlig utbildning och fortbildning och har även möjlighet till friskvård. För att erbjuda tillgänglig arbetsledning är enheterna för myndighetsutövning barn- och unga uppdelad i tre enheter fördelade på tre enhetschefer. Hos oss finns också verksamhetssamordnare med särskilt uppdrag att ge introduktion, fortbildning och tillsammans med andra arbeta för att utveckla verksamheten. Utöver det satsas det på goda förutsättningar för att bedriva ett gott socialt arbete, framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv.Kvalifikationer
* Socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt socialstyrelsens krav
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Jobbnummer
9772387