Socialsekreterare till HVB-gruppen- Vikariat
2026-02-17
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Är du redo för nästa steg i karriären? Nu finns möjlighet att bli en del av vår insatsgrupp som består av erfarna socialsekreterare och en gruppledare.
Haninge kommun är en kommun i framkant. Under 2023 var vi en av de första kommunerna som inrättade en första och andra linjens socialtjänst, ett steg i vår anpassning inför framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen. I verksamheten möter vi de barn som har behov av samordnade och omfattande insatser som föregås av utredning. I vårt arbete utgår vi från ett målgruppsfokus i vilket vi utreder och samordnar insatser utifrån evidens- och kunskapsbaserade metoder och i samverkan med andra samhällsaktörer.
Verksamheten består av fyra enheter: en barnenhet, en ungdomsenhet, en enhet för insatser och specialfunktioner samt en enhet för familjehemsvård och kontaktverksamhet. Varje enhet leds av en enhetschef och grupperna leds av gruppledare. Vi arbetar familjeorienterat och teambaserat för våra barn och ungdomars bästa.
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete. Vi är måna om varandra och värnar om att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i arbetet.
I syfte att stärka vår kvalitet och skapa förutsättningar för att du som socialsekreterare ska kunna använda din kompetens resurseffektivt och med barnens och ungdomarnas bästa i fokus har vi valt satsat på följande stödfunktioner:
En upparbetad struktur för regelbundet stöd såsom ärendedragningar och extern handledning. Specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom exempelvis metodstöd, implementering, introduktion och återkommande utbildningar. En strukturerad introduktionsplan för nyanställda. Verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsorienterade arbetssätt. SIP-samordnare som stöd för att stärka kvalitén på SIP-möten och säkerställa att de barn och unga som behöver erbjuds SIP-möten. Placeringssamordnare som stöd i att söka externa placeringsformer och hantera avtal. Administratörer med uppdrag att avlasta och att stödja socialsekreterarna. Ett utökat arbete med risk- och behovsbedömningar för att upptäcka och motverka att barn dras in i kriminalitet En struktur som möjliggör distansarbete för de som önskar och utifrån verksamhetens behov.
Då en kär kollega ska gå på föräldraledighet söker vi nu en socialsekreterare på vikariat till HVB-gruppen som tillsammans med oss vill utmanas och vara med i vår spännande utveckling.
Ditt uppdrag
HVB-gruppen ingår i insatsgruppen som tillhör enheten för insatser och specialfunktioner. Som socialsekreterare i HVB-gruppen ansvarar du för uppföljningar av insatser enligt SoL och LVU. Insatserna är till största del institutionsplaceringar såsom HVB, SiS och stödboende, men också exempelvis vissa typer av jourhemsplaceringar och viss öppenvård då ungdomar flyttar hem. Du drivs av att jobba verksamhets- och kvalitetsutvecklande, och arbetar enligt gällande lagstiftning och delegation. Vi arbetar i nära samarbete med ungdomen och dess nätverk och arbetet sker med stöd av BBIC, Signs of Saftey och Savry. I arbetet ingår tät samverkan med interna och externa samarbetspartners.
Denna tjänst är ett vikariat på ett år.
Det här söker vi hos dig
- Socionomexamen
- Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning området barn och unga 0-17 år
- Strukturerad dvs kunna organisera, planera och koordinera
- Korrekt svenska i tal och skrift
- Kunskap om BBIC
- Kunskap om Signs of Safety
- Körkort är önskvärt
- Utbildning i SAVRY är meriterande.
Din kompetens
Som socialsekreterare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra men även att du kan arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, barns utveckling samt följer med i aktuell forskning. Du behöver en förmåga att begränsa ditt uppdrag och arbeta lugnt och metodiskt när andra runt dig är stressade.
Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnets bästa i fokus. Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Södermalm. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset. Rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. Vi har också möjlighet till distansarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor kontakta:
Nora Messary - enhetschef, nora.messary@haninge.se
, tel: 08-606 80 35
Marcus Liljedahl - gruppledare, marcus.liljedahl@haninge.se
, tel: 08 606 86 15
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
