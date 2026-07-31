Socialsekreterare till Barn och familj, Söder
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2026-07-31
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Ref: 20261742
Socialsekreterare till Barn och familj, Söder och familjerätten
Är du redo för nästa utmaning? Vill du tillsammans med engagerade kollegor bidra till att göra skillnad för utsatta barn och unga i Malmö? Har du dessutom några års erfarenhet av myndighetsutövning eller socialt arbete med inriktning på barn och unga är just du personen vi söker!Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som utredande socialsekreterare för Barn och familj (0–18 år), inriktning miljö, arbetar du med att utreda barns och deras föräldrars behov av insatser, både enligt SoL och LVU samt att du hanterar ärenden avseende barn som är placerade i skyddat boende med vårdnadshavare. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av insatser. I utredningsarbetet ingår även samverkan med barnets nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen.
Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar.Kvalifikationer
Du behöver ha socionomexamen och vara genuint intresserad av att möta barn och föräldrar i svåra livssituationer. Att ha hög integritet men samtidigt vara inkännande, att kunna se helheten och att ha en uppriktig vilja att göra ditt yttersta för att tillsammans med dina kollegor bidra till en bättre tillvaro för barn och unga är grundläggande krav för arbetet. Att använda sig själv som redskap i arbetet innebär att du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du som söker har en god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsroll som innebär mycket samarbeten såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. Du har god förmåga att skapa och underhålla relationer till barn, unga och deras familjer, och är mån om att vara lyhörd och lyssna in personen du möter för att skapa en god kontakt.
Som person är du även ansvarstagande och har en god förmåga till struktur som gör att du effektivt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Samtidigt behöver du ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. För att trivas i tjänsten ser vi att du är trygg och stabil i dig själv, samt att du har förmågan att bibehålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker även i pressade situationer. Vi ser att du bör ha minst 3 års erfarenhet av socialt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom området Barn och familj enligt SoL och LVU, samt om du har arbetat med myndighetsutövning inom andra delar av socialtjänsten. Även annan erfarenhet av socialt arbete som rör barn och unga ses som en fördel. För tjänsten krävs B-körkort, och kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska är meriterande.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Utredning och Insats.
Inom avdelning Utredning finns idag 3 enheter. På enhet söder och familjerätten har vi 5 sektioner som arbetar med utredning inom Barn och familj med fokus på miljöärenden (0-18 år). Vi på enhet Söder söker nu nya engagerad och duktiga kollegor för tillsvidaretjänster och vikariat som vill hjälpa oss att bli Sveriges bästa socialtjänst.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: 6 Tillsvidare och 4 vikariat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 10
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer kommer hållas 19-21/8. Blir du kallad till intervju vill vi att du medtar utdrag från belastningsregistret, id-handling och examensbevis.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Sarah Dahlman sarah.dahlman@malmo.se +46709404289 Jobbnummer
10016830