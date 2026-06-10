Socialsekreterare ref. nr. 64/26
Kalix kommun / Socialsekreterarjobb / Kalix Visa alla socialsekreterarjobb i Kalix
2026-06-10
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Här erbjuds ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad för barn, unga och familjer, samt bidra till att stärka deras livsvillkor. Du blir en del av en stabil, engagerad och kompetent arbetsgrupp med bred erfarenhet inom barnskydd.
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som barnhandläggare ansvarar du för att utreda barn- och ungas behov av skydd och stöd enligt SoL och LVU, samt följa upp insatser för att säkerställa att de leder till önskad förändring. Arbetet sker i nära samverkan med barn, vårdnadshavare, utförare och andra samverkanspartners.
Vi söker
Dig som har socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, gärna inom barn och unga är meriterande, men ej nödvändigt. Du har förmåga att fatta självständiga beslut och att uttrycka dig tydligt och professionellt både i tal och skrift. Du har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt och kan bygga förtroendefulla relationer även i svåra situationer. För att trivas och fungera väl i rollen är du strukturerad och har förmåga att prioritera och skapa överblick i ett varierat arbete.
Som ny medarbetare får du en individuellt anpassad introduktionsplan, och i det dagliga arbetet har du nära stöd av förste socialsekreterare och enhetschef, samt tillgång till regelbunden handledning. Du ges goda förutsättningar att växa i din yrkesroll, bland annat genom deltagande i Yrkesresan och genom kontinuerlig kompetensutveckling. Vi ser även kollegialt lärande som en viktig del av vår utveckling.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/forman Övrig information
Personlig hälsning från enhetschef Marie
Jag tror på ett ledarskap som bygger på tillit, där varje medarbetare ges möjlighet att växa genom både ansvar, delaktighet och stöd. För mig är det viktigt att du trivs på jobbet, känner dig sedd och uppskattad, och har balans mellan arbete och privatliv. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi stöttar varandra och utvecklas, både som individer och som verksamhet.
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Marie Blombäck Marie.Blomback@kalix.se +46703551789 Jobbnummer
9956598