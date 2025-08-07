Socialsekreterare mottagningsgrupp, vikariat
2025-08-07
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Är du utbildad socionom och tycker du om en varierande vardag? Trivs du med högt tempo och ett arbete där dagarna inte är lika varandra?
Då kan denna tjänst vara för dig!
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ta emot anmälningar och ansökningar gällande barn och vuxna. Du ansvarar för skydds- och förhandsbedömningar och i vissa fall akuta skyddsåtgärder. Om en utredning inleds lämnas ärendet över till Vuxengrupp och Barngrupp. I det dagliga arbetet har du stöd av enhetschef och ärendehandledare. Gruppen som består av tre socialsekreterare och två enhetsassistenter har även extern handledning.
En viktig del av vårt arbete är en hög grad av samverkan både externt och internt. Vi arbetar utifrån ett familjeorienterat arbetssätt med fokus på helhet i varje ärende. Som medarbetare i mottagningsgruppen erbjuds du ett meningsfullt arbete med omväxlande arbetsuppgifter.
Som anställd har du flextid och friskvårdsbidrag samt viss möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
Vi ser att du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och/eller LVM/LVU. För att trivas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, ett eget driv och förmåga att ta egna initiativ. Du kommunicerar tydligt och kan sätta gränser. Att vara flexibel ser vi som viktigt för att kunna anpassa efter ändrade omständigheter.
Vi ser positivt på mångfald och ser därför gärna sökande som kan bidra till att arbetsgruppernas sammansättning reflekterar samhällets. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vikariat november 2025 till januari 2027.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
