Socialsekreterare, Familjerätten
2025-09-03
Vi är en familjerätt i framkant där alla medarbetare sätter barnrättsperspektivet, barnets perspektiv och barnperspektivet främst.
Du som anställs kommer ingå i en arbetsgrupp med tolv medarbetare och en enhetschef. Familjerätten tillhör organisatoriskt verksamheten Myndighetsutövning inom Stöd- och omsorgsförvaltningen och i arbetet ingår samverkan över såväl enhets- som verksamhetsgränser varför stor vikt läggs på god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Dina blivande kollegor har lång erfarenhet av yrket och det är en engagerad, driven och omtänksam arbetsgrupp. Det är viktigt för oss att hjälpas åt, stötta varandra och upprätthålla ett gott arbete för de barn och familjer vi möter.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som familjerättssocionom hos oss kommer du att arbeta med:
vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag av domstol
samarbetssamtal (frivilliga och remitterade) samt informationssamtal
rådgivning och avtalsärenden
faderskaps- och föräldraskapsutredningar
medgivande- och adoptionsärenden
utredningar om vårdnadsöverflyttning.
Familjerätten erbjuder även barngruppen Ballongen och föräldragruppen BiFF. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av dessa viktiga insatser.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Det är meriterande om du har arbetat med familjerättsliga frågor och har utbildning i samarbetssamtal.
För att trivas i rollen behöver du:
kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt och behålla ett gott humör även under press
vara trygg i din profession och stå stadigt i svåra situationer
ha mod att uttrycka dina åsikter och förmåga att skilja på sak och person
vara strukturerad och van vid att planera, organisera och arbeta mot deadlines
kommunicera tydligt och respektfullt - både med klienter och kollegor
Krav: B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan - hos oss får du arbeta i en professionell och stöttande miljö där barnets bästa alltid är i centrum!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
