Socialsekreterare
Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Utredning och uppföljning barn / Socialsekreterarjobb / Nacka Visa alla socialsekreterarjobb i Nacka
2026-07-17
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Vi söker nu engagerade kollegor till vår arbetsgrupp mottagning, utredning och uppföljning 0–18 år
Hos oss är arbetsglädje och en trygg arbetsmiljö grunden för att kunna göra verklig skillnad för barn och unga. Vi tror på kraften i ett nära samarbete och ett tillitsfullt ledarskap. Kanske är du den vi söker?
Ditt uppdrag
Enheten för mottagning, utredning och uppföljning består av 34 socialsekreterare, fem seniora socialsekreterare, fem gruppledare och två gruppchefer. Gruppchefer Kenny Johansson och Johanna Lundqvist leder arbetet tillsammans med gruppledarna med ett starkt fokus på arbetsmiljö, utveckling och kvalitet – med övertygelsen att goda förutsättningar för medarbetare ger bästa möjliga stöd till de barn och unga vi finns till för.
Hos oss får du nära stöd av gruppledare i ditt dagliga arbete, och de seniora socialsekreterarna bidrar med värdefull erfarenhet i komplexa ärenden. Varje gruppledare har en arbetsgrupp om cirka 6-8 socialsekreterare i sin grupp.
Du kommer att arbeta som socialsekreterare på en enhet som präglas av utveckling, systematiskt kvalitetsarbete och ett starkt barnperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet i gruppen präglas av förtroende och tydlighet.
I rollen som socialsekreterare kommer du att:
Arbeta enligt SoL och LVU Utreda och göra bedömningar i ärenden inom barn och unga enligt BBIC
Samverka med barnets nätverk samt interna och externa samarbetspartners
Fatta beslut och följa upp beviljade insatser
Självständigt ansvara för hela ärendeprocessen
Skapa delaktighet för barn och unga genom ett nära samarbete med deras nätverk
Är det här du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg, stabil och självgående. Du skapar förtroende genom ett professionellt bemötande och har lätt för att samarbeta med andra.
Du drivs av att bidra till hög kvalitet och rättssäker handläggning, och vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
God förmåga att dokumentera och uttrycka dig väl i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta enligt BBIC
Vi erbjuder
Arbetsplatsen är belägen i Nacka stadshus, ett stenkast från Nacka Forum. Resan tar cirka 15 minuter med buss från Slussen och cirka 20 minuter från Gustavsberg.
Nacka kommun värdesätter mångfald och har cirka 4 400 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge över 100 000 Nackabor god service, stor valfrihet och ett starkt inflytande. Som medarbetare erbjuds du bland annat möjlighet till distansarbete, motionslokal i stadshuset, friskvårdstimme och friskvårdsersättning.
Läs mer om våra förmåner här.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig Johanna Lundqvist, Gruppchef på johanna.lundqvist@nacka.se
, 087187528.
Bakgrundskontroll kan komma att göras innan anställning.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag 2026-08-09.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Använd blankett 442.5 för skola och förskola. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Utredning och uppföljning barn Jobbnummer
10004851