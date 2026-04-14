Socialsekreterare
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen av försörjningsstödet och det ekonomiska biståndet, samordning av samtliga arbetsmarknadsinsatser som kommunen är delaktig i och samordning av kommunens etablering av nyanlända.
Tydligt mål för avdelningen är arbetslinjen, att minska antalet personer som uppbär försörjningsstöd så att fler kommer ut i egen försörjning. På vår avdelning har vi ett framgångsrikt och tätt samarbete mellan socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter, samt ett Jobbcentrum med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen, vilket tillsammans möjliggör att personer kan bli självförsörjande.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Utreda rätten till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Samtala med personer och stödja dem i vägen mot egen försörjning
Dokumentera och följa upp uppgjord planering
Samverka internt och externt
Ge råd och socialt stöd till personer
Aktivt bidra till din egen, arbetsgruppen och avdelningens utveckling
Vem söker vi
Du har lätt för att skapa relationer och har ett motiverande förhållningssätt för att hjälpa personer ut i egen försörjning
Du är initiativtagande till samverkan och har et lösningsfokuserat förhållningssätt för att nå bästa resultatet för personen
Du är självgående och driven, vilket du visar genom att du sätter realistiska krav på personen
Du är strukturerad och nogrann, vilket du visar genom att du dokumenterar tydligt och i tid, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt följer upp personens planering.
Du är uthållig, stabil och har hög moral vilket du visar när du fattar beslut för personer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetKvalifikationer
• Du är socionom eller har likvärdig kandidatexamen från högskola som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har god kännedom om lagar och förordningar inom området
• Du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift
• Du är van att arbeta i IT-miljöer
• Du är van att dokumentera och utreda.
Meriterande är erfarenhet av arbete som socialsekreterare med handläggning av försörjningsstöd i närtid.Övrig information
Vid denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas vid urval. Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla Kontakt
Hanna Mattisson 0522696129 Jobbnummer
9852656