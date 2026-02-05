Socialsekreterare
Orsa Kommun / Socialsekreterarjobb / Orsa Visa alla socialsekreterarjobb i Orsa
2026-02-05
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orsa Kommun i Orsa
Välkommen till Orsa kommun, en liten pärla i Siljansbygdens norra del. Här finns vildmark runt knuten och kulturen i centrum. I Orsa gör vi saker tillsammans på ett enkelt sätt med nära samverkan och korta beslutsvägar. I Orsa skapar vi med människor, här finns livskvalitet och vi gör saker möjliga. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft. Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning
Vi inom Individ- och familjeomsorgen söker en ny kollega till vår grupp som arbetar med vuxna som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten.
Är du en erfaren socionom med kunskap av myndighetsutövning inom socialtjänst så är detta ett spännande och utvecklande arbete för dig. I Orsa är hela individ- och familjeomsorgen organiserad i en enhet vilket underlättar för ett nära samarbete med klienten i fokus.
Vi har nära samverkan med kommunens AME verksamhet och andra externa samverkanspartners t.ex inom regionen. Orsa är en liten kommun vilket gör att vårt samverkansarbete i olika former är viktigt för oss och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla detta. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du förväntas ha ett stort intresse för människor som lever i en socialt utsatt situation. Vår målsättning är att de innevånare i Orsa kommun som har behov av insatser skall erbjudas stöd som leder till förändring.
Tjänsten innebär att genomföra utredningar och insatser inom socialtjänstens myndighetsutövning. Du kommer att arbeta dels med personer som har behov av stöd p.g.a. skadligt bruk/beroende och av ekonomiskt bistånd. Det innebär att du tillsammans med övriga i vuxengruppen arbetar med att ge adekvat stöd till målgruppen. Du kommer även arbeta med verkställighet och uppföljning av insatser inom socialpsykiatrin.
Det finns ofta ett stort behov av samordning av insatser från kommun, region och andra verksamheter. För den enskilde individen som har kontakt med IFO är det inte ovanligt med komplex problematik som psykisk eller fysisk ohälsa, beroende eller andra svårigheter. Detta kräver att du har intresse av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv kring individen, motivera och ta initiativ till samverkan utifrån den enskildes behov.
I vuxengruppen ingår även att arbeta med vuxna som kan vara eller är utsatta för våld i nära relationer. Att utreda behov av insatser, bl.a. med hjälp av riskbedömningsinstrument (SARA,FREDA, Patriark) samt följa upp beviljade insatser.
I tjänsten kommer du även förväntas att tillsammans med kollegorna arbeta med metodutveckling inom området. Att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänstens område innebär ett kontinuerligt utvecklingsarbete dels för att följa förändringar i lagstiftning, men också utifrån samhällsförändring där vårt arbete påverkas och behöver anpassas med nya metoder och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av socialt arbete med personer som har en problematisk livssituation vilket kan vara orsakat av ekonomiska problem, våldsutsatthet, kriminalitet, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Du förväntas ha goda kunskaper och intresse för relevant lagstiftning då det är en stor del av det dagliga arbetet.
Arbetet förutsätter att du har god dokumentationsvana, gärna i systemet Life Care, samt har B-körkort.
Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. För oss är det av betydelse att du har god förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt.
Rollen som myndighetsutövare och beslutsfattare innebär att det är viktigt att vara tydlig och samtidigt kunna upprätthålla tillit och relation med klient. För att möjliggöra en förändring i individens livssituation är det en förutsättning att ditt bemötande är värdigt och respektfullt, även om situationen ibland upplevs påfrestande.
Intervjuer av sökande kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Sektor socialtjänst omfattar äldreomsorg med särskilt boende och hemtjänst, särskild omsorg för personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorgen (IFO), arbetsmarknadsenheten (AME) samt kostenheten.
Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd och rådgivning till barn, ungdomar och deras familjer, personer med beroendeproblematik, ekonomiskt bistånd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orsa kommun
(org.nr 212000-2189) Arbetsplats
Sektor socialtjänst, Individ och familjeomsorg Kontakt
Ulla Jansson 0250-552365 Jobbnummer
9724861