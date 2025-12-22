Socialsekreterare
2025-12-22
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
En av våra fantastiska medarbetare blir tjänstledig och därför söker vi nu vikarierande socialsekreterare till försörjningsstödsgruppen inom Arbetsmarknadsenheten. I Arbetsmarknadsenheten ingår ekonomiskt bistånd, kommunal arbetsmarknadspolitik, flyktingmottagning, budget-och skuldrådgivning och daglig verksamhet enligt LSS.
Vill du göra skillnad i människors vardag och arbeta i en liten kommun med nära samarbete och korta beslutsvägar? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vill du göra skillnad i människors vardag och arbeta i en liten kommun med nära samarbete och korta beslutsvägar? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL). Du möter människor i olika livssituationer och ger stöd mot egen försörjning genom både myndighetsutövning och motiverande samtal.
Arbetet innebär bland annat:
Handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd, utredning, bedömning och beslut enligt SoL, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, samverkan med andra enheter inom kommunen samt externa aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt dokumentera i verksamhetssystem Combine.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad, engagerade kollegor och ett nära samarbete i arbetsgruppen, introduktion och stöd i ditt uppdrag samt möjlighet till kompetensutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har god kunskap om socialtjänstlagen
Är strukturerad, rättssäker och har god förmåga att fatta beslut
Har ett respektfullt och professionellt bemötande
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet av dokumentationssystemet Combine
B-körkort
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
