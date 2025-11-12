Socialsekreterare
2025-11-12
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Enheten för ekonomiskt bistånd söker nu en Socialsekreterare. Som Socialsekreterare på enheten erbjuds du ett omväxlande arbete där du självständigt ansvarar för din myndighetsutövning men ges möjlighet till ett nära samarbete med chef och kollegor.
Avdelningen för arbete och utbildning är organiserad under Kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen är organiserad med två enheter, Enheten för ekonomiskt bistånd samt Campus Gislaved.. Förutom dessa enheter så stöttar avdelningen även kommuninvånare med arbetsmarknadsinsatser samt bedriver kommunens tolkförmedling. Dina arbetsuppgifter
Som Socialsekreterare hos oss på enheten för ekonomiskt bistånd är dina främsta arbetsuppgifter att handlägga och utreda behovet samt rätten till ekonomiskt bistånd, i enlighet med gällande lagstiftning. Vi arbetar utifrån utrednings- och bedömningsinstrumentet MIX. Det innebär att du arbetar strukturerat enligt en process där du kartlägger individens behov för att möjliggöra för klienten att uppnå självförsörjning. Arbetet innebär att du utöver klientkontakt och hembesök också samarbetar med flera olika aktörer såväl internt inom kommunen som externt. Du deltar aktivt i olika samverkansforum och tar ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra arbetet vid den egna enheten såväl som avdelningens.
Kvalifikationer
Du som söker
• Har en socionomexamen, alternativt annan examen i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Socialrätt om minst 30 högskolepoäng är ett krav.
• Har mycket bra samarbetsförmåga och ser samverkan med andra som en självklarhet
• Du är stresstålig och kan i perioder hantera en en hög arbetsbelastning
• Du är lyhörd och kan tack vare ett inlyssnande förhållningssätt tillsammans med analytisk förmåga, uppmärksamma viktiga detaljer i utredningsarbetet och handläggningen
• Har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och kommunicerar väl i det svenska språket i både tal och skrift.
• Är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om med ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• Är trygg i dig själv och främjar genom ett gott bemötande oliktänkande och ett bra arbetsklimat
• B-körkort är ett krav.
Meriterande är
• Tidigare arbete med myndighetsutövning
• Erfarenhet av att ha arbetat enligt MIX
• Utbildning inom MI (motiverande samtal)
• Erfarenhet av verksamhetssystem Combine
Då arbetet ställer höga krav på korrekt hantering inom ramen för myndighetsutövning är det viktigt att du är noggrann i ditt utredningsarbete och hanterar journalföring och dokumentation av uppgifter på ett rättssäkert sätt. Du förväntas självständigt strukturera och planera ditt arbete och behöver vara trygg med att be om hjälp och stöd när du behöver. Vi arbetar prestigelöst och det är viktigt med ett nära samarbete för att på bästa sätt möta våra klienters behov.
Som person bidrar du till en god arbetsmiljö, genom ett professionellt förhållningssätt. Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår!
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag! Tjänsten är tillsvidare, 100% och kan komma att inledas med provanställning.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i vår verksamhet.
*tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
