Socialsekreterare

Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Socialtjänsten i Bergs kommun kommer från 1 januari 2026 arbeta teambaserat, myndighet och öppenvård tillsammans. Vi söker nu en ny kollega till team Vuxen som får möjlighet att både handlägga ärenden och bedriva behandling. Låter detta intressant? Då har du hamnat rätt här hos oss i Bergs kommun!Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Som en del av team Vuxen arbetar du tillsammans med handläggare inom försörjningsstöd, LSS och socialpsykiatri, boendestöd och öppenvård. Övriga arbetsgrupper inom avdelningen är Barn och unga, Bistånd samt Öppenvård. Du blir i den här rollen en viktig pusselbit i en spännande och ambitiös organisation som just nu präglas av stark framåtanda. Samarbete är ett viktigt ledord i vårt arbete, och du är en del i det stora pusslet.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av myndighetsutövning, behandling och förebyggande insatser där du utreder och bedömer behov, beslutar om insatser, genomför insatserna samt arbetar förebyggande inom vuxenteamet. Teamet arbetar främst inom missbruk och beroende, psykiskt ohälsa, samt våld i nära relationer. Du ansvarar även för verkställighet och uppföljning av insatserna.
I dina arbetsuppgifter ingår det att planera och genomföra utredningssamtal med klienter och inhämta relevant information av vikt för varje utredning. Vidare ingår det i din roll att, vid behov, vara föredragande för den politiska nämnden, samt initiera och delta vid SIP. Arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, i synnerhet Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt och omfattar olika nivåer av förebyggande och behandlande insatser. Behandlingsteamets uppdrag är brett och kommer bland annat innefatta olika typer av psykosociala behandlingsinsatser. I arbetet sker därtill förebyggande arbete såsom uppsökande arbete, allmänpreventiva insatser och samverkan externt.
I tjänsten ingår social beredskap utanför ordinarie kontorstid, som nås via 112. Ersättning enligt avtal och tjänstgöring sker utifrån ett rullande schema. Inom Individ och familjeomsorgen finns avtal om 8 timmars arbetsdag med möjlighet till återhämning 2 timmar per dag, när verksamheten så tillåter.Kvalifikationer
Vi ser det som meriterande att du är utbildad socionom men det är inget krav. Din grundutbildning kan även vara socialpedagog, inom beteendevetenskap eller annan eftergymnasial utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för tjänsten. Har du några års erfarenhet av utrednings- och myndighetsutövning och/eller erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete, familjebehandling eller beroendevård (i synnerhet med inriktning vuxenområdet) ser vi det som meriterande.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift, samt har körkort för personbil (B-körkort). Goda kunskaper inom de berörda lagstiftningarna (i synnerhet SoL och LVM), samt erfarenhet från arbete med verksamhetssystem VIVA och/eller IBIC ser vi även det som meriterande.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du ha god förmåga att arbeta självständigt, och samtidigt se lagarbete som en central del i det övergripande arbetet. Gillar du att ta ansvar, är driven, flexibel och tänker lösningar istället för låsningar, så är du rätt person för oss! Du trivs i en roll där arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv runt individen och familjen, där samverkan med såväl den enskilde som andra verksamheter är en självklarhet.
Att vara lyhörd, ödmjuk och att kunna be om hjälp är också viktiga egenskaper som vi efterfrågar. Du förstår vikten av att följa aktuella lagrum, rutiner och policys. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper. Behandlingsteamet i Bergs kommun är en verksamhet som arbetar med det mesta inom psykosocialt behandlingsarbete, så därför måste du vara flexibel och beredd på att ställa om till att hantera olika typer av uppdrag.
Vi erbjuder
Tillgång till en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, ett årligt friskvårdsbidrag och möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter. Ett verksamhetsnära ledarskap och nära kollegialt stöd. Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse, helst så snart som möjligt. Vid anställning kommer ett utdrag från Polisens belastningsregister att begäras. Ansökningsblankett finns att hämta på Polisens hemsida.
Vi kan därför komma att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen till oss i Bergs kommun!
Kontaktinformation
Annica Jansson, Enhetschef, 0687-161 60, annica.jansson@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00
Joanna Sundin, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Arbetsplats
Ängesvägen 4
84531 Svenstavik
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5014452006".
Detta är ett heltidsjobb.
Bergs kommun (org.nr 212000-2502)
Joanna Sundin joanna.sundin@berg.se 0687-161 36 Jobbnummer
9518666