Socialsekreterare - sommarjobb
2026-03-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Sök till oss! Nu är det dags att söka två stycken sommarvikarierande socialsekreterare till Enheten för mottagning, ekonomiskt bistånd.
Som socionomstudent är du välkommen att söka sommarjobb hos oss. Enheten är en del av området Arbetet och Försörjning, RVT som totalt består av 30 medarbetare.
Enheten för mottagning består av totalt 11 medarbetare var av 6 arbetar med mottagning med nybesök som leds av en gruppledare. Vi hanterar även budget- och skuldrådgivning samt vräkningsförebyggande arbete. Även 2 administratörer ingår i enheten. Vi har ett intensivt utvecklingsarbete och har i det arbetet stöd från metodutvecklare.
Vi erbjuder
Som nyanställd på Enheten för mottagning får du introduktion av gruppledare och handläggningsstöd. Det finns närvarande tillgänglig arbetsledning.
Din roll
I uppdraget som sommarvikarie inom mottagning ekonomiskt bistånd ingår att ta emot nya ansökningar, utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.
Utredningarna genomförs med hjälp av Initialbedömningsinstrument och innebär många telefonkontakter och personliga möten.
På mottagningen tar vi emot tillfälliga ansökningar från personer med kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd eller som har ett mer långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
De klienter som bedöms ha ett långvarigt behov kallas till nybesök.
Dokumentation, rättssäkerhet och ett gott bemötande är viktiga delar av vårt arbete.
Det ingår även hembesök för att fastställa tillhörighet.
Vikariatet omfattar totalt fem veckor under perioden juni-juli och kräver viss flexibilitet gällande veckor du arbetar.
Din kompetens och erfarenhet
Du är socionomstudent och har kännedom om socialtjänstens olika ansvarsområden. Det är meriterande att du har haft VFU-praktik inom ekonomiskt bistånd.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Vi efterfrågar en mogen person med god självkännedom.
Stor vikt läggs vid personligt lämplighet
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum.
Månadslön/Timlön
