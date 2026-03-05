Socialsekreterare - Mottagning barn och unga
2026-03-05
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vill du bli en av oss och vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker en engagerad socialsekreterare som vill arbeta med mottagning på barn och familj.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vill du vara den trygga första kontakten för människor som söker stöd? Som mottagningssekreterare möter du medborgare i ett tidigt skede och tar emot orosanmälningar, förfrågningar och ansökningar. Du gör de första bedömningarna och guidar vidare med fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser. Du tror på människors förmåga att förändra sin situation och arbetar för att stärka deras motivation och delaktighet.
Du blir också en viktig ambassadör för socialtjänsten. Genom samverkan och dialog med andra aktörer bidrar du till att öka kunskapen om vilket stöd som finns och när man kan vända sig till oss. Du hjälper till att bygga förtroende och minska stigma kring att söka hjälp.
I rollen ingår att göra initiala bedömningar som skapar goda förutsättningar för fortsatt handläggning.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen
• Personlig lämplighet
• Körkort B
Meriterande:
• God kunskap om SoL och LVU.
• Fördjupad kunskap inom området våld i nära relationer.
• Erfarenhet av arbete inom den sociala barnavården.
• Erfarenhet av mottagningsarbete.
Vi söker dig som ser möjligheterna, är kreativ och vill vara med och utveckla din arbetsplats. Vi erbjuder dig fördelen med att arbeta i den lilla kommunen med korta beslutsvägar, närvarande arbetsledning, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, hälsopaus om 15 min/arbetsdag, gratis parkering och möjlighet till utveckling och utbildning. Utöver Kompetenscentrum är vi också anslutna till Yrkesresan.
Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt mot dem vi möter. Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett team med god stämning och kunniga kollegor. Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret. Vår gemensamma värdegrund är gott bemötande, delaktighet och mod!
ÖVRIGT
Urval sker löpande så inkom gärna med din ansökan redan idag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Marie Sjöstedt 0456822610
9779335