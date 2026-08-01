Socialpedagog till Stenkulaskolan
Malmö kommun / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-08-01
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Ref: 20261661Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog som i nära samarbete med övriga kollegor kommer att arbeta kring elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi söker dig som vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet kring alla våra elever. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar med elever i en särskild undervisningsgrupp eller arbete som särskilt stöd till elever som kan delta i ordinarie klassammanhang. Efter skoldagens slut arbetar du med eleverna på fritidshemmet där de erbjuds en meningsfull fritid/LSS. Du arbetar nära skolans EHT-team och får stöd utifrån olika situationer gällande att skapa en tillgänglig lärmiljö till alla elever för att de ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning till socialpedagog från antingen folkhögskola, yrkeshögskola, kvalificerad yrkesutbildning eller högskola. Har du erfarenhet av att arbeta som socialpedagog eller från något motsvarande uppdrag sedan tidigare är det meriterande. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta nära barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi ser gärna att du arbetat i skola. Du har kunskap om förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd.
Vidare har du en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kunskap att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du är engagerad, flexibel samt har en mycket god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat samt inkluderande förhållningssätt. Som person är du trygg och lugn i olika situationer och ditt tålamod är mycket stort. Du har ett lågaffektivt bemötande och har erfarenhet av att hantera affektutbrott och utåtagerande beteende.
Du är kreativ och har förmåga att entusiasmera och uppmuntra eleverna till deltagande samt har en stark tro på att alla elever kan utvecklas och lära. Du är särskilt skicklig på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Stenkulaskolan är en F-9 skola med cirka 450 elever. Med start läsåret 25/26 så har Stenkulaskolan fått möjligheten att starta en resursskola med elever i årskurs 1-9 där vi aktivt kommer att arbeta för att alla elever ska vara inkluderade efter sina förutsättningar. Detta innebär att all personal behöver vara öppen för att förändra sitt bemötande och sin undervisning för att på bästa sätt skapa en inkluderande lärmiljö som präglas av en stark tilltro till att alla elever vill lära. Stenkulaskolan är också Malmös alternativ för elever med hörselnedsättning, eleverna är fullt inkluderade i ordinarie undervisningsgrupper. Ovanstående förutsättningar möjliggör mindre klasstorlekar/undervisningsgrupper på skolan för att skapa rätt lärmiljö för varje elev. Vi jobbar efter Simon Sineks The Golden Circle och skolans Why är: "We Make The World A Better Place". Stenkulaskolans åtagandeplan har de senaste åren fokuserat på Tillgänglig lärmiljö, SKUA(Språk och Kunskapsutvecklande Arbetssätt) samt IKT som accelerator för pedagogiken. Åtagandena syftar till att skapa en upplevelse av tillhörighet för alla barn genom att samtliga anställda vidareutvecklar de förmågor som de behöver för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi tror på att vi alla alltid kan utvecklas och bli bättre och vår skolutveckling baseras på Michael Fullans tankar om Coherence och Deepening Learning. Här på Stenkulaskolan gör vi skillnad för ALLA elever på riktigt varje dag. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR/SACO akademssr@malmo.se +4640345114 Jobbnummer
10017704