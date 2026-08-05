Socialpedagog till Resursskolan
Lycksele kommun / Behandlingsassistentjobb / Lycksele Visa alla behandlingsassistentjobb i Lycksele
2026-08-05
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I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Resursskolan behöver dig som vill stötta ungdomar i skolan.
Resursskolan har inriktning mot elever med problematisk skolfrånvaro. Resursskolan är placerad på Johan Skyttes skola och upptagningsområdet omfattar kommunens samtliga grundskolor åk 4-9. Målet är att eleverna i Resursskolan ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Målet är också att förbereda elever för att när det är möjligt delta i klassundervisning.
I tjänsten som socialpedagog är du delaktig i arbetet med eleverna under hela skoldagen och finns med som resurs och samtalsstöd. Du kommer att ingå i ett arbetslag för samråd och planering. Du kommer även att ha tät kontakt med vårdnadshavare.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, socionom eller har likvärdig utbildning. Erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov och NPF är meriterande. Du ser det positiva i varje enskild elev och är övertygad om att alla har möjlighet att lära sig med rätt förutsättningar. Du ska kunna motivera och förbereda elever inför dagens utmaningar och du ska även utmana elever att tro på sig själva och stärka deras självkänsla.
Som socialpedagog kommer du att ha ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare. Vi söker därför dig som tycker om att arbeta med ungdomar och som är trygg och tydlig i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är strategisk och tänker innovativt. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund – Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: http://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Vikariat 2026-08-24 - 2026-12-18.
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
Vissa tjänster i Lycksele kommun omfattas av registerkontroll och du kommer då behöva lämna ett registerutdrag från Polisens misstanke- och/eller belastningsregister inför anställning.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss – att du skulle passa in hos oss på Resursskolan?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1401, senast 2026-08-19. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Kommun
(org.nr 212000-2635), https://www.lycksele.se/
Storgatan 22 (visa karta
)
921 81 LYCKSELE Arbetsplats
Lycksele kommun Kontakt
Rektor
Sofie Halvarsson sofie.halvarsson@lycksele.se +4695016313 Jobbnummer
10023055