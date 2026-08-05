Elektronikingenjör (Avionik)

TeknikAkademin Norden AB / Finmekanikerjobb / Västerås
2026-08-05


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Lärare inom Elektronikingenjör (Avionik)
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans i Sverige Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom elektronik med inriktning mot avionik som vill utbilda framtidens elektronikingenjörer och avioniktekniker.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom elektronik, avionik och felsökning av avancerade elektroniska system. Du bidrar med branschkunskap och hjälper studerande att utveckla både teoretiska och praktiska färdigheter.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Arbetsuppgifter
Undervisa inom elektronik och avionik

Lära ut analog och digital elektronik samt kretskortsteknik (PCB)

Introducera mätteknik, felsökning och reparation av elektroniska system

Handleda studerande i laborationer, projekt och praktiska övningar

Koppla teori till säkerhetskritiska och tekniskt avancerade miljöer

Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet inom elektronik, avionik eller närliggande tekniskt område

Har god kunskap inom analog och digital elektronik, kretskort och elektroniska komponenter

Har erfarenhet av felsökning, mätteknik och reparation av elektroniska system

Har erfarenhet av att arbeta med instrument såsom multimeter, oscilloskop eller annan testutrustning

Har god förståelse för teknisk dokumentation och elscheman

Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: Erfarenhet av flygelektronik, avioniksystem, certifierad underhållsverksamhet eller undervisning.
Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En utvecklande och branschnära roll

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173780-2132213".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Lundaleden 19 (visa karta)
721 36  VÄSTERÅS

Jobbnummer
10023050

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