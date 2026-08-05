Elektronikingenjör (Avionik)
TeknikAkademin Norden AB / Finmekanikerjobb / Västerås Visa alla finmekanikerjobb i Västerås
2026-08-05
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Lärare inom Elektronikingenjör (Avionik)
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans i Sverige Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom elektronik med inriktning mot avionik som vill utbilda framtidens elektronikingenjörer och avioniktekniker.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom elektronik, avionik och felsökning av avancerade elektroniska system. Du bidrar med branschkunskap och hjälper studerande att utveckla både teoretiska och praktiska färdigheter.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Undervisa inom elektronik och avionik
Lära ut analog och digital elektronik samt kretskortsteknik (PCB)
Introducera mätteknik, felsökning och reparation av elektroniska system
Handleda studerande i laborationer, projekt och praktiska övningar
Koppla teori till säkerhetskritiska och tekniskt avancerade miljöer
Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet inom elektronik, avionik eller närliggande tekniskt område
Har god kunskap inom analog och digital elektronik, kretskort och elektroniska komponenter
Har erfarenhet av felsökning, mätteknik och reparation av elektroniska system
Har erfarenhet av att arbeta med instrument såsom multimeter, oscilloskop eller annan testutrustning
Har god förståelse för teknisk dokumentation och elscheman
Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av flygelektronik, avioniksystem, certifierad underhållsverksamhet eller undervisning.
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En utvecklande och branschnära roll
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173780-2132213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Lundaleden 19 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Jobbnummer
10023050