Socialpedagog
2026-01-28
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.Publiceringsdatum2026-01-28Beskrivning
Vill du göra verklig skillnad för elever och bidra till att stärka deras sociala färdigheter? Då kan tjänsten som socialpedagog på Åsenskolan och Smögens skola vara helt rätt för dig!
Åsenskolan är en F-3-skola i Kungshamn, Sotenäs, med cirka 140 elever fördelade på två enheter.
Smögens skola ligger på den vackra ön Smögen och har omkring 30 elever i årskurs F-3. På båda skolorna står elevernas utveckling, trygghet och lärande i centrum.
Båda skolorna har tillhörande fritidshem, där du också kommer att vara en viktig del av verksamheten. Hos oss möter du en kompetent, engagerad och positiv arbetsgrupp med ett välfungerande samarbete. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och inspirerande arbetsmiljö där samarbete, delaktighet och arbetsglädje är självklara delar av vardagen.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog är ditt huvudsakliga uppdrag att stötta enskilda elever och elevgrupper i deras sociala utveckling, både under skoltid och på fritidshemmet. Du arbetar förebyggande och främjande för att motverka mobbning, konflikter och utanförskap, och bidrar tillsammans med övriga pedagoger till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö där alla elever kan känna glädje och tillhörighet.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
- Skapa trygga relationer och stötta elever i deras sociala utveckling.
- Genomföra förebyggande och främjande insatser i klasser och grupper.
- Leda smågrupper och genomföra aktiviteter som stärker gemenskap, samspel och konflikthantering.
- Bidra till trygghetsarbetet på skolan, exempelvis genom rastaktiviteter och närvaro i skolans miljöer.
- Delta i fritidshemmets verksamhet och skapa meningsfulla aktiviteter.
- Samarbeta med pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare. Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis som lärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du en utbildning som socialpedagog eller likande.
Vi söker dig om har erfarenhet av att arbeta i skolan och det pedagogiska uppdraget.
Som person är du kreativ i ditt sätt att utveckla eleverna, duktig på att bygga relationer med elever och vara en trygg vuxen.
Villkor
Tjänsten är en projektanställning med möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden och tjänsten kan tillsättas innan annonseringstiden är slut.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Nilla Carlsson +46722077023
Nilla Carlsson +46722077023 Jobbnummer
