Socialpedagog - Sommarvikarie
Balansgruppen AB / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-03-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Balansgruppen AB i Kristianstad
Att arbeta som vikarie på sommaren innebär att du behöver vara tillgänglig för arbete minst fyra veckor av sommarveckorna 25-33.
Balansgruppen (Balans HVB & Vågen HVB) arbetar med ungdomar som har sexuella beteendeproblem och/eller trauma. Vi värdesätter arbetet i vardagen som en av de största insatserna som ungdomarna kan få under en placering. Behandling ska bedrivas 24 timmar om dygnet.
Balans HVB är ett boende för unga med sexuella beteendeproblem i åldern 13-17år. Hos oss finns det 7 platser.
Vågen HVB är ett boende för unga med sexuella beteendeproblem i åldern 14-18 år. Hos oss finns det 6 platser.
Du kommer arbeta på boendet med att hjälpa ungdomarna att utveckla och använda nya färdigheter för att kunna klara av ett liv utanför boendet. I arbetet ingår att skydda ungdomarna så att de kan känna sig trygga samt motivera dem att använda sig av de färdigheter de tillägnar sig i samtalsterapi och grupper.
Vi är måna om att upprätthålla en hemlik trygg miljö för våra ungdomar och vi har en hög behandlingsintensitet, vilket innebär att du är tillsammans med ungdomarna i stort sett hela din arbetstid.
Du gillar att arbeta och vara med ungdomar. Du har ett stabilt humör och en egen vilja att utveckla dina färdigheter för att göra ett bra arbete tillsammans med teamet och ungdomarna. Egen drivkraft är viktigt eftersom bedömningar och beslut måste tas omgående. Uppfinningsrikedom och kreativitet är givna egenskaper hos dig liksom förmåga att motivera och inspirera.
Vi söker dig som är socialpedagog, socionom fritidspedagog, förskolelärare eller annan behandlings pedagogisk utbildning. För att få anställning krävs det att du har en två-årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete. Inga ansökningar utan utbildningskravet kommer besvaras.
Utbildning i DBT, KBT, TBA, TMO samt tidigare arbete med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller sexuella beteende problem är meriterande. Personlig lämplighet prövas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Per mejl
E-post: ledigtjobb@balansgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog". Arbetsgivare Balansgruppen AB
(org.nr 559029-6033), http://www.balansgruppen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Balans HVB Jobbnummer
9784511