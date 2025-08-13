Socialarbetare till hembesöksprogrammet Växa tryggt
2025-08-13
Vill du arbeta nära familjer i deras vardag och bidra till en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst?
Den nya socialtjänstlagen innebär ett tydligare fokus på att erbjuda lättillgängligt och kunskapsbaserat stöd utan biståndsprövning, med särskild vikt vid att tidigt stötta barn och deras föräldrar. Nu söker vi dig som vill arbeta med utökade hembesöksprogrammet, Växa Tryggt, i samverkan med barnhälsovården och andra aktörer, för att stärka föräldraskap och barns uppväxtvillkor redan från start.
Här kan du läsa mer om Växa Tryggt:https://skaneskommuner.se/strategiska-omraden/halsa-social-valfard-och-omsorg/barn-och-unga/vaxa-tryggt/
Om uppdraget
På enheten förebyggande och tidigt stöd arbetar vi aktivt för att främja jämlika livsvillkor för Malmös barn. Med stöd i nya socialtjänstlagen stärker vi nu det tidiga, förebyggande arbetet med särskilt fokus på lättillgängligt stöd till Malmös föräldrar.
I detta uppdrag kommer du att:
• Genomföra utökade hembesök hos föräldrar med små barn (0-6 år) i samarbete med barnhälsovården och andra relevanta aktörer
• Arbeta uppsökande och förtroendeskapande i hemmiljö
• Ge föräldrastöd i vardagsnära frågor kring barnets utveckling, relationer och föräldraskap
• Bidra med socialtjänstens perspektiv och kunskap i tvärprofessionella team
• Hålla föräldrakurser på familjecentralerna i Malmö, både dag- och kvällstid
Tjänsten är placerad i sektion 5, som har särskilt ansvar för insatser för små barn och deras familjer. Arbetet sker både planerat och flexibelt, ibland under kvällstid, och med stort fokus på relation och tillit över tid. I uppdraget ingår att erbjuda hälsofrämjande- och tidiga insatser för barn och föräldrar. Detta genom hembesöksprogrammet Växa Tryggt, stöd- och rådgivande samtal samt föräldraskapsstöd i grupp.
Vi erbjuder dig
• Ett uppdrag som bidrar till att utveckla socialtjänstens nya roll, utanför kontoret och nära människors vardag
• Möjlighet att arbeta med konkreta, förebyggande insatser i samverkan med hälso- och sjukvård samt civilsamhälle
• En stimulerande arbetsmiljö där tillgänglighet, barnrätt och samverkan är vägledande
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom ramen för lagens nya krav och utökat hembesöksprogram
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med hembesöksprogram och/eller föräldraskapsstöd
• Erfarenhet av tvärprofessionellt samarbete med barnhälsovård eller liknande verksamhet
• Erfarenhet av samverkan mellan kommun, region och civilsamhälle
• Kunskap om barns tidiga utveckling och stöd till föräldrar i småbarnsårenDina personliga egenskaper
Du är trygg, relationsskapande och lyhörd, och du trivs med att möta människor i deras egen hemmiljö. Du har en förmåga att bygga tillit och skapa förståelse, även i korta möten. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i samverkan med andra professioner. Framförallt arbetar du utifrån ett starkt barnrättsperspektiv, barnets bästa är alltid din utgångspunkt.
Vill du vara med och utveckla socialt arbete i samverkan med föräldrar i deras vardag?
Välkommen med din ansökan till ett betydelsefullt uppdrag i Malmös nya socialtjänst!
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-11-01Övrig information
Intervjuer hålls 3 och 5 september.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.
