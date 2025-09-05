Socialadministratör till Funktionsstöd Myndighet Centrum
2025-09-05
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Tycker du om administrativa uppgifter och vill du vara en del av att frigöra brukartid för socialsekreterare inom myndighetsutövningen i Förvaltningen för funktionsstöd?
Då kan rollen som socialadministratör vara något för dig!
Till oss på Förvaltningen för funktionsstöd, område Myndighet i Centrum, söker vi nu en socialadministratör. I stadsområde centrum, är vi fem enheter med ca 100 medarbetare totalt. Du kommer att vara en av två socialadministratörer som servar hela stadsområdets socialsekreterare, förste socialsekreterare och enhetschefer med administrativt arbete. Arbetsuppgifterna är varierade men en stor del av arbetet handlar om att du upprättar, hanterar och arkivför placeringsavtal utifrån fattade myndighetsbeslut. Därtill har du kontakt med leverantörer, socialsekreterare och chefer. Du har bland annat ansvaret för att uppdatera i uppföljningsfiler, ta fram statistik, rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och hantera beställningar. Det ingår även i socialadministratörens ansvar att bemanna vår reception och ta emot de besök som socialsekreterarna har.
Rollen som socialadministratör är en bred och flexibel roll med många kontaktytor. Du kommer ha kontakt med olika enheter, socialsekreterare, leverantörer och avtalssamordnare. Du får även vara beredd på att det ibland kan komma nya oväntade uppgifter som behöver lösas med kort varsel. I Förvaltningen är ni ca åtta socialadministratörer som ingår i ett nätverk som träffas regelbundet, för likvärdigt arbete och erfarenhetsutbyte. Du behöver därför ha en god förmåga att samverka och kommunicera med andra.
Som enhetschef har jag ett tillitsbaserat ledarskap där jag uppmuntrar initiativ och delaktighet i verksamhetsfrågor, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. Arbetsmiljön ska genomsyras av hur vi förhåller oss till varandra och andra genom ett prestigelöst och gott bemötande med kollegialt lärande. Enheten bedriver flera utvecklingsarbeten och är Hbtqi-certifierad. Kontoret är beläget på Första Långgatan där vi arbetar i kontorslandskap.
Vi söker dig som vill utvecklas med oss i en bred och spännande roll!Kvalifikationer
Vi söker dig med avklarad gymnasieutbildning. Eftergymnasial utbildning inom förvaltning eller administration är meriterande, liksom erfarenhet av administrativt arbete och kunskap om arbetet inom myndighetsarbetet för funktionsstödsområdet. Rollen kräver att du har god kunskap, förståelse och erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning. Det är önskvärt om du har erfarenhet av att arbeta med avtalshantering. Då kommunikation är en viktig del av arbetet, krävs goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du behöver ha god datorvana, och särskilt goda kunskaper i Excel. Vi ser dessutom gärna att du har tidigare erfarenhet som socialadministratör. Arbete i Treserva och erfarenhet av datasystemet Proceedo är meriterande.
I rollen som socialadministratör behöver du vara flexibel när nya och oväntade uppgifter uppkommer. Du tar ett stort eget ansvar för att prioritera och planera din tid och arbetsuppgifter effektivt. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega och du kommer även att ha ett stort kontaktnät så vi ser det viktigt att du är bekväm i sociala kontaktytor och har en god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga gärna efterfrågade examensbevis eller studieintyg.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
