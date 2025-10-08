Social Pedagogue
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Om skolan
Internationella Engelska Skolan Karlstad är en skola med årskurs 4-9 som har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan vill verka för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Vi är en skola med en klar värdegrund, med en trygg arbetsmiljö, god disciplin och mycket omvårdnad. Eleverna skall lära sig ta ett personligt ansvar för sin utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.Vi söker dig som/Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande. Vi ser gärna att du har arbetat i liknande befattning tidigare, har goda kunskaper om skollag och socialtjänstlag och har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i skolmiljö.
Din samarbetsförmåga är mycket god och du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du inspirerar och engagerar eleverna och möter dem utifrån deras individuella förutsättningar.Du vill arbeta i en internationell miljö och kan tala både engelska och svenska flytande.
Dina arbetsuppgifter Som socialpedagog hos oss har du en varierad vardag. I rollen som socialpedagog kommer du, i nära samarbete med arbetslagen, elevhälsan och ledningsgruppen, stötta eleverna med kunskap och strategier för att de ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du ger stöd åt elever, lärare och vårdnadshavare gällande sociala frågor och samverkar med berörda professioner i och utanför skolan. I din roll som fungerar du som en bro mellan elever, skola, hem och externa resurser för att möjliggöra helhetslösningar för elever i behov.
Du samverkar med kollegor både i och utanför klassrummet och arbetar med elevstöd och trygghetsarbete. Ditt förhållningssätt är coachande och du arbetar med elever både individuellt och i grupp bland annat genom enskilda elevsamtal med fokus på beteendeförändring samt social utveckling. Du planerar och genomför, tillsammans med övrig personal, aktiviteter utifrån läroplanens mål och andra gällande styrdokument. Du blir en del i vårt trygghetsarbete och hjälper till att anordna gruppstärkande aktiviteter samt är vägledande i konfliktlösningsarbete mellan elever under hela skoldagen.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa i din roll, med stöd från kompetenta kollegor och skolledning som uppmuntrar initiativtagande och professionell utveckling. Välkommen till en skola där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och lärorik skolgång för våra elever! Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla.
Utdrag från polisregistret är obligatoriskt Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
