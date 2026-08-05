Social och driven koordinator
Emptiro Personal AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-08-05
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Är du en strukturerad och driftig administratör som tycker att det vore intressant att arbeta på ett företag i teknikbranschen? Då kan det vara dig vi söker!
Tjänsten som koordinator
Emptiro söker för kunds räkning en driftig och social person som vill arbeta med alla de administrativa uppgifter som förekommer i företagets verksamhet. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och avlasta dem i uppgifter såsom orderhantering, registrering, uppföljning och bokningar. Under en arbetsdag kommer du att ha mycket kontakter, såväl externa som interna och eftersom du är en central person på kontoret är det ditt jobb att bemöta såväl kunder som företagets anställda och skapa en trivsam och professionell miljö.
Tjänsten är på heltid och du anställs hos Emptiro för uthyrning till företaget. Arbetstiderna är måndag-fredag, dagtid. Stor vikt läggs på personlig lämplighet vid tillsättandet av tjänsten och för rätt person kan inhyrningen leda till en anställning hos kunden längre fram.
Tillträdesdatum planeras till september 2026.
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat som administratör något år och som är en van användare av Officepaketet. Tidigare erfarenhet av arbete med orderregistrering i affärssystem samt god allmän datavana är ett krav, liksom körkort. Har du erfarenhet från arbete inom teknikbranschen är det meriterande.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och dina arbetsuppgifter som administratör och som är van att arbeta med problemlösning. Du är en noggrann, driftig och prestigelös person som trivs med att hugga i där det behövs. På arbetet bidrar du med positiv energi och du har lätt för att samarbeta med andra. Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Du ansöker om tjänsten via länken nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Emptiro på 040-622 95 90. Vi arbetar med ett löpande urval vilket innebär att tjänsten kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175088-2132708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emptiro Personal AB
(org.nr 556886-9647), https://jobb.emptiro.se
Kamaxelgatan 11 (visa karta
)
212 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emptiro Jobbnummer
10023511