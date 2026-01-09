Social Media Manager
2026-01-09
Estetikcentrum söker nu en driven och dedikerad Social Media Manager. Vi letar efter dig som är kreativ, nytänkande och brinner för sälj och branding. Du ska ha koll på de senaste trenderna och ha som mål att öka kännedomen för vårt varumärke med delmål som engagement rate och antal följare. Meriterande om du har kännedom om nyhetsbrev och webbdesign.
Dina arbetsuppgifter kommer vara att skapa strategier för respektive kanaler och att skapa organiskt content enligt Brand Guidelines. (inkl. rörligt material). Öka engagemanget på respektive kanal och upprätthålla en tvåvägskommunikation. Det kan även förekomma att du ansvarar för Influencer marketing. Du kommer att arbeta tillsammans med ett sälj och marknadsteam och rapportera till klinikchefen.
Du kommer vara ansvarig för 4 kanaler
Facebook
Instagram
Youtube
Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Estetikcentrum är en av Sveriges största kliniker inom skönhet och plastikkirurgi. Vi är en skönhetsklinik där patienten står i centrum och erbjuder plastikkirurgiska operationer, skönhetsbehandlingar, massage samt estetisk tandvård.
Kliniken är centralt belägen i Malmö och har omkring 25 anställda. Estetikcentrum har höga ambitioner och vi söker nu dig som vill vara med på en spännande utvecklingsresa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
